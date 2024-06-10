وطن – استغل محمد السادس رمزية الدين وسلطته لإخضاع شعبه، حيث تضمن نص البيعة آيات قرآنية نزلت في مبايعة المسلمين للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

محمد السادس، الذي يتمتع بعلاقات ودية مع إسرائيل، هو أمير رعيته فقط. يستمد الملك قوته من هذا اللقب الديني لضمان سيطرته على الشعب ومنع أي معارضة لحكمه. في المغرب، يعتبر الخروج عن الملك المخزني المطبّع خروجا عن الله.

🛑 #محمد_السادس “أمير المؤمنين”!.. هل يستحق هذا اللقب وأن يشبه نفسه بعمر بن الخطاب؟.. 🛑 كيف استغل الدين ووظفه حتى يركع له المغاربة كركوعهم لله؟ pic.twitter.com/3gCl7K5kgq — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) June 10, 2024