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محمد السادس “أمير المؤمنين”!.. هل يستحق هذا اللقب وأن يشبه نفسه بعمر بن الخطاب؟

بقلم
محمد السادس أمير المؤمنين

وطن – استغل محمد السادس رمزية الدين وسلطته لإخضاع شعبه، حيث تضمن نص البيعة آيات قرآنية نزلت في مبايعة المسلمين للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

محمد السادس، الذي يتمتع بعلاقات ودية مع إسرائيل، هو أمير رعيته فقط. يستمد الملك قوته من هذا اللقب الديني لضمان سيطرته على الشعب ومنع أي معارضة لحكمه. في المغرب، يعتبر الخروج عن الملك المخزني المطبّع خروجا عن الله.

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