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حرب السودان تغتال حراس الحقيقة.. إبادة وتطهير عرقي دون تغطية صحفية والعالم صامت

بقلم
قتل الصحفيين في السودان

وطن – يعيش السودان حرباً مدمرة تغتال حراس الحقيقة، إذ تعاني البلاد من غياب الصحافة التي تنقل ويلات الجرائم المرتكبة، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

تواجه الصحافة السودانية قمعاً وتضييقاً يجعل من الصعب نقل الصورة الحقيقية للأحداث المروعة التي تشهدها البلاد.

بينما تتواصل الجرائم، يقف العالم مكتوف الأيدي دون أن يحرّك ساكناً لوقف هذا النزيف المستمر.

في ظل هذا الصمت الدولي، تستمر معاناة المدنيين الذين يواجهون الموت والتشرد دون صوت ينقل مأساتهم إلى العالم.

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