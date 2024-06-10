السعودية سارة الودعاني تروج للماركات الإسرائيلية وسط المجازر في غزة وتستفز الجميع!

وطن – تتعرض المؤثرة السعودية سارة الودعاني لموجة من الانتقادات اللاذعة بعد نشرها فيديوهات على حسابها في مواقع السوشيال ميديا تحتفي فيها بالكيان الغاصب وتروج لمنتجاته، في وقت يتعرض فيه الفلسطينيون لمجازر يومية.

ظهرت الودعاني وهي تتناول وجبات من مطاعم مثل ماكدونالدز وتشرب من مقهى ستاربكس، وهي من بين الماركات التي تخضع للمقاطعة.

مؤثرة سعودية تحتفي بمنتجات الكيان الصهيوني وتروجها على مواقع التواصل الإجتماعي غير مكترثة بالإبادات في #غزة pic.twitter.com/8ihNIxCfO5 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) June 10, 2024