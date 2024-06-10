الحل عند السنوار.. عملية النصيرات مأزق نتنياهو الجديد

وطن – بعد نحو 9 أشهر من الأسر في قطاع غزة، استعاد الاحتلال الإسرائيلي 4 من أسراه المحتجزين أحياء في عملية اعتبرتها تل أبيب بطولية ونموذجية ومعقدة جدًا.

أسفرت العملية عن مقتل 274 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 600 آخرين، بالإضافة إلى مقتل 3 من الرهائن الإسرائيليين في القصف الذي شنّه الجيش على مخيم النصيرات.

🛑الحل عند السـ نوار.. عملية النصيرات مأزق نتنياهو الجديد pic.twitter.com/CcGym4Tpx3 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) June 10, 2024