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الحل عند السنوار.. عملية النصيرات مأزق نتنياهو الجديد

بقلم
عملية النصيرات

وطن – بعد نحو 9 أشهر من الأسر في قطاع غزة، استعاد الاحتلال الإسرائيلي 4 من أسراه المحتجزين أحياء في عملية اعتبرتها تل أبيب بطولية ونموذجية ومعقدة جدًا.

أسفرت العملية عن مقتل 274 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 600 آخرين، بالإضافة إلى مقتل 3 من الرهائن الإسرائيليين في القصف الذي شنّه الجيش على مخيم النصيرات.

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