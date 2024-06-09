وطن – في ضوء الأزمة الأخيرة حول جزر الياسات، برزت تساؤلات حول نوايا الإمارات تجاه حقل الشيبة السعودي.

تبعد هذه المنشأة النفطية الاستراتيجية 10 كيلومترات فقط عن حدود أبوظبي الجنوبية، وتستطيع ضخ مليون و300 ألف برميل نفط يومياً لمدة 70 عاماً.

يعتقد بعض المحللين أن محمد بن زايد، يسعى للانتقام من ملوك السعودية الذين استغلوا ضعف الإمارات أثناء تشكيل الاتحاد وسيطروا على أراضٍ يزعم أنها إماراتية بدعم بريطاني.

تاريخ التعاون السري بين البلدين يمتد إلى 1948، إلا أن الخلافات حول حقل الشيبة ظهرت إلى السطح في عام 1999، حين قاطعت الإمارات مؤتمراً في الرياض احتجاجاً على تدشين الحقل.

بعد أزمة الياسات وخروج الخلاف السعودي الإماراتي للعلن.. هل باتت عين #الإمارات على حقل الشيبة السعودي؟.. #محمد_بن_زايد يسعى للانتقام من ملوك #السعودية الذين استغلوا ضعف الإمارات قديما أثناء تشكيل الاتحاد وسيطروا على أراض يزعم أنها إماراتية بدعم من بريطانيا pic.twitter.com/jZPlUPIECL — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) June 9, 2024