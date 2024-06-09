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بعد أزمة الياسات وخروج الخلاف السعودي الإماراتي للعلن.. هل باتت عين الإمارات على حقل الشيبة السعودي؟

بقلم
حقل الشيبة السعودي

وطن – في ضوء الأزمة الأخيرة حول جزر الياسات، برزت تساؤلات حول نوايا الإمارات تجاه حقل الشيبة السعودي.

تبعد هذه المنشأة النفطية الاستراتيجية 10 كيلومترات فقط عن حدود أبوظبي الجنوبية، وتستطيع ضخ مليون و300 ألف برميل نفط يومياً لمدة 70 عاماً.

يعتقد بعض المحللين أن محمد بن زايد، يسعى للانتقام من ملوك السعودية الذين استغلوا ضعف الإمارات أثناء تشكيل الاتحاد وسيطروا على أراضٍ يزعم أنها إماراتية بدعم بريطاني.

تاريخ التعاون السري بين البلدين يمتد إلى 1948، إلا أن الخلافات حول حقل الشيبة ظهرت إلى السطح في عام 1999، حين قاطعت الإمارات مؤتمراً في الرياض احتجاجاً على تدشين الحقل.

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