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معركة “الياسات” لم تنتهي بعد .. ابن زايد يفاجئ ابن سلمان بصفعة جديدة .. القصة كاملةً

بقلم
خلاف السعودية والإمارات

وطن – يبدو أن الخلاف السعودي الإماراتي حول ملكية محمية الياسات بدأ يظهر للعلن ويتزايد حدة، رغم محاولات قيادات البلدين نفيه والتكتم عليه.

يعود هذا الخلاف إلى نزاع حدودي حول ملكية محمية الياسات، المكونة من 4 جزر والواقعة في أقصى جنوب غرب أبوظبي. تصر السعودية على أحقيتها في المحمية، فيما تتمسك الإمارات أيضًا بملكيتها لها.

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