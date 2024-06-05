وطن – في يونيو عام 1967، اندلعت حرب الستة أيام التي انتهت بهزيمة ساحقة للجيوش العربية. بدأت الحرب بهجوم إسرائيلي مباغت على قواعد سلاح الجو المصري في سيناء، حيث نفذت إسرائيل حوالي 500 غارة جوية خلال ثلاث ساعات، مما أسفر عن تدمير 85% من الطائرات المصرية وهي على الأرض.

رغم محاولات الجيوش العربية للرد، تكبدت خسائر فادحة وخرجت منهزمة. خلال ستة أيام، احتلت إسرائيل 85% من فلسطين وسيطرت على مناطق واسعة في مصر وسوريا والأردن ولبنان، لتزيد مساحتها ثلاثة أضعاف ما كانت عليه.

في ذكرى #النكسة.. كيف هزمت #إسرائيل الجيوش العربية وأخضعت أنظمتها وأذلت شعوبها… pic.twitter.com/SZdS3FakdV — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) June 6, 2024