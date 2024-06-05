رحلات محفوفة بالمخاطر إلى بلاد العم سام.. أردنيون يبحثون عن جنتهم المفقودة

وطن – يدفع شباب من الأردن مبالغ كبيرة لعصابات تهريب في المكسيك كي يقوموا بتهريبهم إلى داخل الولايات المتحدة عبر الحدود المشتركة.

وينجح بعضهم في العبور بطرق غير شرعية فيما ينتهي الحال بالبعض إلى التعرض للسرقة او الاعتقال من قبل حرس الحدود الأمريكية.

يحدث هذا وسط صمت حكومي اردني.

يدفع شباب من #الأردن مبالغ كبيرة لعصابات تهريب في #المكسيك كي يقومون بتهريبهم إلى داخل الولايات المتحدة عبر الحدود المشتركة. وينجح بعضهم في العبور بطرق غير شرعية فيما ينتهي الحال بالبعض إلى التعرض للسرقة او الاعتقال من قبل حرس الحدود الأمريكية. يحدث هذا وسط صمت حكومي اردني. pic.twitter.com/es4AJp3oK3 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) June 5, 2024