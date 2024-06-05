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رحلات محفوفة بالمخاطر إلى بلاد العم سام.. أردنيون يبحثون عن جنتهم المفقودة

بقلم
رحلات محفوفة بالمخاطر إلى بلاد العم سام.. أردنيون يبحثون عن جنتهم المفقودة

وطنيدفع شباب من الأردن مبالغ كبيرة لعصابات تهريب في المكسيك كي يقوموا بتهريبهم إلى داخل الولايات المتحدة عبر الحدود المشتركة.

وينجح بعضهم في العبور بطرق غير شرعية فيما ينتهي الحال بالبعض إلى التعرض للسرقة او الاعتقال من قبل حرس الحدود الأمريكية.

يحدث هذا وسط صمت حكومي اردني.

 

 

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