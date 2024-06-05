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“المثلية مقرفة”.. أحد الجمهور يغضب من المثليين خلال حفل المغنية أديل والأخيرة ترد بانفعال

بقلم
دعم أديل للمثليين

وطن – في واقعة مثيرة للجدل، هاجمت المغنية البريطانية الشهيرة أديل أحد الحضور خلال حفلها الأخير في ولاية لاس فيجاس الأمريكية. أثناء أدائها في حفل بمناسبة عيد المثليين، وجه أحد الحضور تعليقًا معاديًا للمثليين قائلاً “المثلية مقرفة”.

ردت أديل بسرعة وحزم قائلة: “لا تكن سخيفًا.. هل أنت غبي؟” وبهذا الموقف أثبتت المغنية دعمها الكامل لحقوق المثليين، وأكدت على موقفها الصارم ضد الكراهية والتعصب.

 

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دعم أديل للمثليين

“المثلية مقرفة”.. أحد الجمهور يغضب من المثليين خلال حفل المغنية أديل والأخيرة ترد بانفعال

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