أحمد الخليلي.. مواقف “شيخ فلسطين” تُعري “مشايخ السلطان”

وطن – يتصدر مفتي عمان، الشيخ أحمد الخليلي، قائمة الشيوخ الشرفاء بفضل مواقفه الجريئة والمستقلة. لقب الشيخ الخليلي بـ”شيخ فلسطين” لوقوفه الدائم مع القضية الفلسطينية في وجه شيوخ السلاطين الذين يلتزمون بالسياسات الرسمية. يُعرف الشيخ الخليلي بصراحته وشجاعته في التعبير عن الحق والدفاع عن المظلومين، مما جعله يحظى بتقدير واحترام واسع من الشعوب العربية والإسلامية.

لقب بـ”شيخ #فلسطين” وخالفت مواقفه شيوخ السلاطين…مفتي عمان الشيخ #أحمد_الخليلي يتصدر قائمة الشيوخ الشرفاء pic.twitter.com/X6WmPV0L9x — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) June 5, 2024