لاستكمال حرب التجويع.. الاحتلال يستهدف تكية الفقراء في غزة

وطن – استهدف الاحتلال الإسرائيلي تكيّة الفقراء في غزة، في خطوة تعتبر جزءًا من حرب تجويع يشنها على القطاع. مطبخ التكية كان يُقدم طعامًا للفلسطينيين وسط صعوبات شديدة في ظل حصار غزة، مما جعل “تكيات” الإطعام ملاذًا لأهالي غزة في مواجهة هذه الحرب.