لاستكمال حرب التجويع.. الاحتلال يستهدف تكية الفقراء في غزة 4 يونيو، 2024 بقلم باسل سيد وطن – استهدف الاحتلال الإسرائيلي تكيّة الفقراء في غزة، في خطوة تعتبر جزءًا من حرب تجويع يشنها على القطاع. مطبخ التكية كان يُقدم طعامًا للفلسطينيين وسط صعوبات شديدة في ظل حصار غزة، مما جعل “تكيات” الإطعام ملاذًا لأهالي غزة في مواجهة هذه الحرب. “تكيّة فقراء #غزة” لم تسلم من همجية الاحتلال pic.twitter.com/D5h24P3OvE — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) June 4, 2024 اقرأ أيضا: رويترز: العائلات في غزة تأكل لحوم الحمير في ظل تأخر وصول المساعدات قد يعجبك أيضاً وفاة أسماء الأسد.. بيان مريب أحدث ضجة واسعة واستدعى رداً رسميا فلسطين العدو وإسرائيل الصديق.. السعودية الجديدة وعربون التطبيع لاستكمال حرب التجويع.. الاحتلال يستهدف تكية الفقراء في غزة جدل “الكوفية الفلسطينية” في تونس.. انقسام بسبب امتحانات البكالوريا .. فما القصة؟! تركيا غير آمنة للعرب.. ما قصّة الهاشتاغ ودعوات مقاطعة السياحة في تركيا؟! المالديف تنتصر لفلسطين وتطرد الإسرائيليين بينما الإمارات تحتضنهم