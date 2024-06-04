الرئيسية » غير مصنف » فلسطين العدو وإسرائيل الصديق.. السعودية الجديدة وعربون التطبيع

فلسطين العدو وإسرائيل الصديق.. السعودية الجديدة وعربون التطبيع

بقلم
تطبيع السعودية

وطن – أعلنت المملكة العربية السعودية عن إزالة وصف إسرائيل بـ “العدو” من الكتب المدرسية، ومحو “فلسطين” من الخرائط، وتخفيف حدة المحتوى المناهض لإسرائيل. جاء ذلك حسب دراسة أجرتها منظمة “Impact-SE”، وهي منظمة دولية للأبحاث والسياسات تراقب وتحلل المناهج الدراسية حول العالم.

وقامت الدراسة بمقارنة بين الكتب المدرسية السعودية القديمة وكيف قامت وزارة التربية السعودية بتغييرها ابتداءً من سنة 2022. وتضمنت هذه التغييرات الاعتراف بإسرائيل كدولة في المنطقة والتخلي عن عبارة “العدو الصهيوني”، في وقت تستمر فيه معاناة الشعب الفلسطيني.

 

 

قد يعجبك أيضاً

شراء الملابس من shein

هل تشترون ملابس الأطفال من “شي إن shein”؟.. كشف مُرعب قلب العالم

وفاة أسماء الأسد

وفاة أسماء الأسد.. بيان مريب أحدث ضجة واسعة واستدعى رداً رسميا

تطبيع السعودية

فلسطين العدو وإسرائيل الصديق.. السعودية الجديدة وعربون التطبيع

تكية فقراء غزة

لاستكمال حرب التجويع.. الاحتلال يستهدف تكية الفقراء في غزة

جدل “الكوفية الفلسطينية” في تونس.. انقسام بسبب امتحانات البكالوريا .. فما القصة؟!

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي هاشتاغ "#تركيا_ليست_آمنة_للعرب"

تركيا غير آمنة للعرب.. ما قصّة الهاشتاغ ودعوات مقاطعة السياحة في تركيا؟!

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior