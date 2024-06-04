فلسطين العدو وإسرائيل الصديق.. السعودية الجديدة وعربون التطبيع

وطن – أعلنت المملكة العربية السعودية عن إزالة وصف إسرائيل بـ “العدو” من الكتب المدرسية، ومحو “فلسطين” من الخرائط، وتخفيف حدة المحتوى المناهض لإسرائيل. جاء ذلك حسب دراسة أجرتها منظمة “Impact-SE”، وهي منظمة دولية للأبحاث والسياسات تراقب وتحلل المناهج الدراسية حول العالم.

وقامت الدراسة بمقارنة بين الكتب المدرسية السعودية القديمة وكيف قامت وزارة التربية السعودية بتغييرها ابتداءً من سنة 2022. وتضمنت هذه التغييرات الاعتراف بإسرائيل كدولة في المنطقة والتخلي عن عبارة “العدو الصهيوني”، في وقت تستمر فيه معاناة الشعب الفلسطيني.