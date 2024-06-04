وطن – أحدث مقترح لمترشحي الباكالوريا تبايناً في الآراء بين التونسيين، حيث طالب المرشحون بارتداء الكوفية الفلسطينية خلال اجتياز الامتحانات الوطنية، تعبيراً منهم عن تضامنهم مع الفلسطينيين في غزة.

هذا المقترح جعل البعض يسانده ويراه حركة رمزية تؤكد وعي الطلبة بما يحدث في الأراضي المحتلة وما يعانيه الفلسطينيون من ويلات جراء الحرب.

في المقابل، رفض البعض الآخر المقترح واعتبره خطة لتمكين بعض المترشحين من الغش خلال الامتحانات الوطنية التي ستنطلق في 6 يونيو الجاري.

جدل “الكوفية الفلسطينية” في #تونس.. انقسام بسبب امتحانات البكالوريا .. فما القصة؟! pic.twitter.com/1faOZhleXn — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) June 3, 2024