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“مدبولي المطيع”.. هل أزمة مصر في حكومتها؟!

بقلم
حكومة مدبولي

وطن – أعلنت الرئاسة المصرية تسلّم استقالة حكومة مصطفى مدبولي، إلا أن المفاجأة كانت في تمسّك السيسي بمدبولي وتجديد الثقة به، إذ كلّفه بتشكيل حكومة جديدة من “الكفاءات”.

بيان الرئاسة أثار سخرية واسعة في الشارع المصري، حيث تساءل الكثيرون عن جدوى التغيير إذا كانت الوجوه الرئيسية تبقى كما هي.

 

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