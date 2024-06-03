“مدبولي المطيع”.. هل أزمة مصر في حكومتها؟!

وطن – أعلنت الرئاسة المصرية تسلّم استقالة حكومة مصطفى مدبولي، إلا أن المفاجأة كانت في تمسّك السيسي بمدبولي وتجديد الثقة به، إذ كلّفه بتشكيل حكومة جديدة من “الكفاءات”.

بيان الرئاسة أثار سخرية واسعة في الشارع المصري، حيث تساءل الكثيرون عن جدوى التغيير إذا كانت الوجوه الرئيسية تبقى كما هي.

#السيسي بات يغير وزراء الحكومة كما يغير جواربه، لكن #مصطفى_مدبولي “المطيع” بات الخيار الأمثل “لفرعون مصر الجديد” لرئاسة أي #الحكومه_الجديده فهل حقا أزمة #مصر وشعبها العظيم في حكومتها؟.. نترك لكم الإجابة بكل صراحة في التعليقات👇 pic.twitter.com/T833wu4HaX — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) June 3, 2024