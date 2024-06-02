تفاصيل مقترح بايدن لإنهاء الحرب على غزة.. هل سينجح هذه المرة؟!

وطن – أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل قدمت مقترحًا لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة يتألف من ثلاث مراحل، وقد تم إرسال هذا المقترح إلى حماس عبر قطر.

وأوضح بايدن أن المرحلة الأولى، التي تمتد لستة أسابيع، تشمل وقف إطلاق النار، انسحاب القوات الإسرائيلية، والإفراج عن الرهائن ورفات المتوفين منهم.

وأضاف بايدن أن المرحلة الثانية تتضمن إطلاق سراح بقية الرهائن، بمن فيهم الجنود، مع الحفاظ على وقف إطلاق النار. فيما تركز المرحلة الثالثة على ما بعد الحرب وجهود إعادة الإعمار.