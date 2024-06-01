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ضجة في ليبيا بسبب حكم قضائي بإعدام تيك توكر إثر جريمة قتل بسبب شتم والدته

بقلم
عزو الزيقرا

وطن – أثيرت حالة من الجدل في ليبيا، في أعقاب صدور حكم قضائي بإعدام التيك توكر الشهير المعروف باسم “عزو الزيقرا” بتهمة القتل العمد.

وقالت وسائل إعلام ليبية، إن عز الدين الزيقرا ويعرف بـ”عزو زيقرا” ارتكب الجريمة قبل نحو عامين جراء اشتباك بالأسلحة.

واعترف “عزو”، بقتل المجني عليه بسبب شتمه أمه في أكثر من مرة وفي بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفاد بأنه تم إلقاء القبض على المتهم عندما كان يحاول الهروب خارج البلاد بطريقة غير شرعية وإيداعه السجن.

ردود أفعال

وانقسم النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض للحكم بإعدام التيك توكر لاسيما أصدقاؤه الذين دشنوا حملة لمطالبة عائلة الضحية بالعفو عنه.

وعلى الجانب الآخر، استغرب بعض النشطاء تبرير البعض للجريمة ودعوتهم إلى التخفيف من عقوبتها.

من هو عزو الزيقرا؟

و”عزو الزيقرا” واسمه الحقيقي عز الدين الزيقرا، شاب ليبي اشتهر من خلال منصة “تيك توك” بمشاركة مقاطع فيديو ترفيهية.

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ولد “الزيقرا” في مدينة طرابلس عام 2001 ونشأ في عائلة متوسطة الحال، وبدأ في استخدام “تيك توك” عام 2020.

وحقق شهرة واسعة خلال فترة قصيرة بفضل محتواه المضحك الذي يتناول مواقف من الحياة اليومية بطريقة ساخرة.

وفي أكتوبر من العام 2021، تم اتهامه بقتل شخص في مشادة كلامية بينهما في بث مباشر، وبعد أشهر من سجنه أعلن مقربون منه أنه تم الحكم عليه بالإعدام بتهمة القتل العمد.

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ضجة في ليبيا بسبب حكم قضائي بإعدام تيك توكر إثر جريمة قتل بسبب شتم والدته

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