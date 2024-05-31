“صورة وحضن”.. أول رد فعل من إيفانكا ترامب على إدانة والدها في “القضية الإباحية”

وطن – في أول رد فعل على حكم إدانة والدها في قضيته مع ممثلة إباحية، نشرت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، صورة لها وهي بحضن والدها.

جاء ذلك بعد أن وجدت هيئة محلفين في مانهاتن أنه مذنب بجميع التهم الـ34 المتعلقة بقضية “أموال الصمت”.

الصورة نشرتها ايفانكا ترامب على صفحتها بمنصة إنستغرام عبر خاصية “الستوري” بتعليق: “أحبك أبي”.

غياب إيفانكا ترامب

وكانت شبكة CNN قد كشفت أن إيفانكا لم تنضم إلى والدها خلال مثوله أمام المحكمة. ولم يقم زوج إيفانكا، جاريد كوشنر، بالسفر إلى محكمة مانهاتن أيضا.

وقالت الشبكة الأمريكية إن غياب إيفانكا عن المحاكمة لم يكن مفاجئا للكثيرين من المقربين من الرئيس السابق، إذ نأت هي وزوجها بنفسيهما عن حملة ترامب الرئاسية الأخيرة.

وخلصت هيئة محلفين من 12 عضوا، إلى أن ترامب مذنب في كافة التهم الـ 34 التي يواجهها، بشأن بتزوير وثائق للتغطية على مبلغ مالي دفعه لشراء صمت ممثلة إباحية قبل انتخابات عام 2016. وكان الإجماع مطلوبا لصدور أي حكم بالإدانة.

ودفع ترامب ببراءته، ونفى ارتكاب جميع المخالفات. وبعد قراءة الحكم، انتقد ترامب القاضي، ووصف المحاكمة بأنها “مزورة ومشينة”.

وقال ترامب بعد أن خرج غاضبا من قاعة المحكمة بعد إدانته، إن المحاكمة “مزيفة”، معتبرا الحكم الصادر بحقه “عار”.

استئناف ترامب

وأعلن المحامي، تود بلانش، وكيل الدفاع عن ترامب أن فريقه سيستأنف “في أقرب وقت ممكن” حكم الإدانة الذي أصدرته هيئة المحلفين بحق موكله.

وقال بلانش لشبكة “سي إن إن” الإخبارية: “سنستأنف الحكم في أقرب وقت ممكن”، موضحا أنه “في نيويورك، تقضي الإجراءات بأن يتم النطق بالعقوبة أولا، ومن ثم نستأنف”.

أقصى عقوبة

وأقصى عقوبة قد يواجهها ترامب هي السجن لأربع سنوات، إلا أنه عادة ما تصدر أحكام أقصر للمدانين بمثل هذه الجريمة أو أنهم يواجهون غرامات أو يتم وضعهم تحت المراقبة.