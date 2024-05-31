الرئيسية » الهدهد » خريطة نتنياهو خلال مقابلة تلفزيونية تثير غضب المغاربة.. ما القصة؟ (شاهد)

خريطة نتنياهو خلال مقابلة تلفزيونية تثير غضب المغاربة.. ما القصة؟ (شاهد)

بقلم
أثار بنيامين نتنياهو غضب المغاربة خلال ظهوره في مقابلة تلفزيونية حاملاً خريطة يظهر فيها إقليم الصحراء الغربية مفصولاً عن خارطة المغرب

وطن – تسبب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال ظهوره في مقابلة تلفزية حاملا صورة يظهر فيها إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة “البولساريو”، مفصولا عن خارطة المغرب تنديد وشجب المغاربة.

وجاء ظهور نتنياهو الإسرائيلي في مقابلة بثت مساء الخميس على شاشة قناتي “LCI” و”TF1″ الفرنسيتين الرسميتين.

وشوهد بنيامين نتنياهو وهو يحمل خريطة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا يظهر فيها المغرب بدون إقليم الصحراء.

وتسببت الواقعة في إثارة سخط وتذمر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انبروا إلى شجب هذه الممارسات الإسرائيلية.

  • اقرأ أيضا:
تلفزيون إسرائيل يضم الصحراء الغربية إلى خريطة المغرب .. هل هو اعتراف بمغربية الصحراء! (فيديو)

واقعة ليست الأولى

يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يستفز فيها نتنياهو مشاعر المغاربة، ففي وقت سابق برزت خريطة المغرب منقوصة من الصحراء، خلال استقباله رئيسةَ وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.

وفي يوليو تموز الماضي، أعلنت إسرائيل اعترافها بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية، وذلك في رسالة وجّهها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إلى العاهل المغربي.

ويسيطر المغرب على 80% من أراضي الصحراء الغربية ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، في حين تدعو البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير.

قد يعجبك أيضاً

دونالد ترامب

أول تعليق من بايدن وترامب على إدانة الأخير في قضية الممثلة الإباحية.. ومدة السجن المحتملة

أثار بنيامين نتنياهو غضب المغاربة خلال ظهوره في مقابلة تلفزيونية حاملاً خريطة يظهر فيها إقليم الصحراء الغربية مفصولاً عن خارطة المغرب

خريطة نتنياهو خلال مقابلة تلفزيونية تثير غضب المغاربة.. ما القصة؟ (شاهد)

اعتداء على معلم في مدرسة حنين

سحل معلم وإذلاله.. ما حدث في مدرسة “حنين” فجر غضب الأردنيين (فيديو)

قناة إسرائيلية تحتفي بمحمد صلاح: أشهر مصري في العالم لا يدعم الفلسطينيين

قناة إسرائيلية تحتفي بمحمد صلاح: أشهر مصري في العالم لا يدعم الفلسطينيين (فيديو)

الهند تعلن عن فيلم يستهزئ بالقرآن وآيات متعقلة بالنساء في محاولة جديدة لتشويه الإسلام

الهند تعلن عن فيلم يستهزئ بالقرآن وآيات متعقلة بالنساء في محاولة جديدة لتشويه الإسلام (فيديو)

"وين خادم الحرمين".. سفير السعودية في بلجيكا يتعرض لموقف محرج

“وين خادم الحرمين”.. سفير السعودية في بلجيكا يتعرض لموقف محرج (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior