خريطة نتنياهو خلال مقابلة تلفزيونية تثير غضب المغاربة.. ما القصة؟ (شاهد)

وطن – تسبب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال ظهوره في مقابلة تلفزية حاملا صورة يظهر فيها إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة “البولساريو”، مفصولا عن خارطة المغرب تنديد وشجب المغاربة.

وجاء ظهور نتنياهو الإسرائيلي في مقابلة بثت مساء الخميس على شاشة قناتي “LCI” و”TF1″ الفرنسيتين الرسميتين.

وشوهد بنيامين نتنياهو وهو يحمل خريطة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا يظهر فيها المغرب بدون إقليم الصحراء.

وتسببت الواقعة في إثارة سخط وتذمر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انبروا إلى شجب هذه الممارسات الإسرائيلية.

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واقعة ليست الأولى

يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يستفز فيها نتنياهو مشاعر المغاربة، ففي وقت سابق برزت خريطة المغرب منقوصة من الصحراء، خلال استقباله رئيسةَ وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.

وفي يوليو تموز الماضي، أعلنت إسرائيل اعترافها بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية، وذلك في رسالة وجّهها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إلى العاهل المغربي.

ويسيطر المغرب على 80% من أراضي الصحراء الغربية ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، في حين تدعو البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير.