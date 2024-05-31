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إيران تكشف مفاجأة حدثت قبل ضربتها لإسرائيل.. ما علاقة مصر؟

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قصف القنصلية الايرانية في دمشق

وطن – كشفت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، نقلا عن قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري، أن إسرائيل بعثت برسائل مقايضة إلى طهران عبر مصر.

وقالت الوكالة، إن إسرائيل عرضت تقديم تنازلات في غزة لتجنب رد إيران على الهجوم على قنصليتها في سوريا.

وصرح العميد أمير علي حاجي زادة، بأن إسرائيل أرسلت رسائل عبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، مفادها أنها ستقدم تنازلات في الحرب في غزة لتجنب الانتقام الإيراني.

وفيما لم يصدر عن إسرائيل رد رسمي حتى الآن على هذه الرواية الإيرانية الرسمية، نقلت شبكة الحرة عن محللين إيرانيين نفيهم لصحة هذه الأنباء.

العميد أمير علي حاجي زادة
العميد أمير علي حاجي زادة

وقال المحللون، إن هدف إيران من نشر مثل ذلك الخبر هو الإضرار بصورة إسرائيل، بالتزامن مع حرب غزة.

يُشار إلى أنه بعد الهجوم الذي استهدف قنصلية طهران في دمشق، أطلقت إيران طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات وصواريخ على إسرائيل، دون أن تتسبب بأية أضرار كبيرة.

وأطلقت إيران طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات وصواريخ على إسرائيل في أبريل نيسان في أول هجوم مباشر لها على الأراضي الإسرائيلية.

الهجوم الإيراني على إسرائيل
أطلقت إيران طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات وصواريخ على إسرائيل في أبريل

20% من القدرات الإيرانية

وتحدث حاجي زاده عن الرد الإيراني الذي قالت إسرائيل إنه لم يسبب سوى أضرار طفيفة: “اضطررنا إلى استخدام عدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة لاختراق القبة الحديدية الإسرائيلية، استخدمنا 20 بالمئة من قدرتنا العسكرية في العملية”.

فيما قالت جيش الاحتلال إن إيران أطلقت عشرات من صواريخ أرض-أرض اعترضت إسرائيل وحلفاؤها معظمها خارج الحدود الإسرائيلية، مضيفا أنه كان بينها أكثر من عشرة صواريخ كروز.

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