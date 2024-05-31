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أول تعليق من بايدن وترامب على إدانة الأخير في قضية الممثلة الإباحية.. ومدة السجن المحتملة

بقلم
دونالد ترامب

وطن – أصبح الملياردير الجمهوري دونالد ترامب، أول رئيس أمريكي سابق يدان جنائيا، وذلك في القضية مع الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، علما بأن هذا الحكم لا يمنعه من أن يواصل حملته الانتخابية أو حتى أن ينتخب رئيسا.

وخلصت هيئة محلفين من 12 عضوا، إلى أن ترامب مذنب في كافة التهم الـ 34 التي يواجهها، بشأن بتزوير وثائق للتغطية على مبلغ مالي دفعه لشراء صمت ممثلة إباحية قبل انتخابات عام 2016. وكان الإجماع مطلوبا لصدور أي حكم بالإدانة.

ودفع ترامب ببراءته، ونفى ارتكاب جميع المخالفات. وبعد قراءة الحكم، انتقد ترامب القاضي، ووصف المحاكمة بأنها “مزورة ومشينة”، حسب “BBC“.

وقال ترامب بعد أن خرج غاضبا من قاعة المحكمة بعد إدانته، إن المحاكمة “مزيفة”، معتبرا الحكم الصادر بحقه “عار”.

وأضاف: “الحكم الحقيقي سيكون في الخامس من نوفمبر من قبل الشعب، وهم يعرفون ما حدث هنا والجميع يعرف ما حدث هنا”.

في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الطريقة الوحيدة لهزيمة ترامب هي “عبر صناديق الاقتراع”، وذلك في أول تعليق على الحكم الصادر ضد الرئيس السابق.

وقال بايدن، عبر منصة “إكس” إن “هناك طريقة واحدة فقط لإبقاء دونالد ترامب خارج المكتب البيضاوي: صندوق الاقتراع”.

استئناف ترامب

وأعلن المحامي، تود بلانش، وكيل الدفاع عن ترامب أن فريقه سيستأنف “في أقرب وقت ممكن” حكم الإدانة الذي أصدرته هيئة المحلفين بحق موكله.

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وقال بلانش لشبكة “سي إن إن” الإخبارية: “سنستأنف الحكم في أقرب وقت ممكن”، موضحا أنه “في نيويورك، تقضي الإجراءات بأن يتم النطق بالعقوبة أولا، ومن ثم نستأنف”.

أقصى عقوبة

وأقصى عقوبة قد يواجهها ترامب هي السجن لأربع سنوات، إلا أنه عادة ما تصدر أحكام أقصر للمدانين بمثل هذه الجريمة أو أنهم يواجهون غرامات أو يتم وضعهم تحت المراقبة.

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