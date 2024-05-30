من ليبيا والسودان إلى الجزائر.. الإمارات تمدد نفوذها في إفريقيا بالمال والصراعات الدموية

سلطت صحيفة “فايننشال تايمز” الأمريكية، في تقرير لها الضوء على مخططات الإمارات الخبيثة في إفريقيا ودول الساحل، واستخدام الرئيس الإماراتي محمد بن زايد للنفوذ والثروة الهائلة المتولدة من النفط في دعم هذه المخططات وتمديد النفوذ هناك عبر إشعال الصراعات.

وقالت الصحيفة إنه عندما دفع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، عدة مئات من الأصدقاء إلى مطار خاص في مقاطعة كيب الشرقية للاحتفال بالعيد العام الماضي، أظهر نفسه كلاعب جديد قوي في أفريقيا.

قبل الإقامة في منتجعه الخاص في واحدة من أفقر مناطق جنوب أفريقيا، أفيد بأن محمد بن زايد تبرع بمبلغ 20 مليون راند (1 مليون دولار) لتحديث المدرج في مطار المياه الخلفية، الذي جعلته السلطات ميناء دخول دولي لهذه المناسبة.

ولكن على الرغم من العرض المتبادل للنوايا الحسنة، فشلت جنوب أفريقيا في إقناع الإمارات بتسليم “الأخوين غوبتا” الذين اتهمتهم سلطات جنوب أفريقيا بنهب أموال الدولة. فر غوبتا إلى الإمارات في عام 2018 ولكن قبل حوالي أسبوعين من قيام الشيخ محمد بجولة في كيب الشرقية، رفضت محكمة دبي تسليمهما متحججة بأوراق غير صحيحة، وصفها وزير العدل الحاكم في جنوب أفريقيا بأنها “صادمة”.

نفوذ الإمارات في أفريقيا

حقيقة أن جنوب أفريقيا ورغم ذلك فرشت السجادة الحمراء للشيخ محمد والوفد المرافق له، هي علامة على مدى نفوذ الإمارات هناك وفي جميع أنحاء القارة – وتوضيح للتعقيدات التي يمكن أن يجلبها هذا التوافق الجديد في بعض الأحيان.

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بينما تعيد الصين القروض إلى أفريقيا، أصبحت الدولة الخليجية الغنية بالنفط مصدرا متزايد الأهمية للاستثمار الأجنبي.

في عامي 2022 و2023، تعهدت الإمارات بمبلغ 97 مليار دولار في استثمارات أفريقية جديدة عبر الطاقة المتجددة والموانئ والتعدين والعقارات والاتصالات والزراعة والتصنيع – أكثر بثلاث مرات من الصين، وفقا لشركة fDi Markets، وهي شركة مملوكة لشركة FT تتبع مشاريع الحقول الخضراء عبر الحدود.

استثمارات الإمارات في أفريقيا والهدف من ورائها

يخبر مسؤول إماراتي “فايننشال تايمز” أن إجمالي استثماراتها في أفريقيا يصل إلى 110 مليارات دولار، مما يعكس “التزام البلاد بتسهيل التنمية المستدامة والنمو في جميع أنحاء القارة”.

تبنت شركات من الإمارات مشاريع في أفريقيا تجنبها المزيد من المستثمرين الذين يتجنبون المخاطر. ويسمح جدار المال هذا لدولة الإمارات بالمساعدة في تشكيل ليس فقط المصائر الاقتصادية لبلدانهم، ولكن في بعض الحالات الثروات السياسية لبعض القادة الأفارقة.

عندما كان المقاتلون من جبهة تحرير “تيغري” الشعبية يهددون أديس أبابا خلال الحرب الأهلية الإثيوبية في عام 2021، قدمت الإمارات طائرات بدون طيار عسكرية للحكومة، وفقا لمسؤول أمريكي كبير. يقول المسؤول الإماراتي إنه “يدعم مؤسسات وشعب إثيوبيا بدلا من أي أطراف أو أفراد معينين”.

عندما أطاح الجنرالات السودانيون بعمر البشير في عام 2019، تدخلت الإمارات لإنقاذ النظام الجديد، وقدمت في وقت لاحق بعض الدعم لقوات الدعم السريع شبه العسكرية في الحرب الأهلية التي اندلعت العام الماضي، وفقا لفريق خبراء الأمم المتحدة.

يقول موريثي موتيجا، مدير برنامج أفريقيا في مجموعة الأزمات، وهي منظمة غير ربحية، إن مشاركة الإمارات في أماكن مثل السودان مدفوعة جزئيا برغبتها في محاربة الإسلاميين والإسلام السياسي. لكنه يقول إنها اغتنمت أيضا الفرصة لتنويع اقتصادها باستثمارات في الأمن الغذائي والمعادن الحيوية والطاقة المتجددة.

يقول المسؤولون الغربيون إن التأثير المتزايد لدولة الإمارات ودول الخليج الأخرى في أفريقيا يضيف طبقة جديدة من التعقيد. يقول أحد المسؤولين السابقين في إدارة بايدن، الذي لم يرغب في ذكر اسمه: “هذا هو العالم الجديد الذي نحن فيه، حيث لديك قوى متوسطة وقوى عالمية تعمل في القارة”.

في حين أن تأثير أبو ظبي – العاصمة الغنية بالنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة وصانعي السياسة الخارجية – قد ارتفع في السنوات الأخيرة، كانت دبي، المركز المالي والتجاري في المنطقة، منذ فترة طويلة مركزا ماليا مهما. تقول بوعميم إن الشركات الأفريقية تختار أن تبني نفسها هناك للتجارة مع بقية العالم. “هذا هو المكان الذي لعبت فيه دبي أوراقها بشكل جيد للغاية: لتكون البوابة إلى أفريقيا.”

“دبي هي نيويورك للأفارقة الآن”

زاد عدد الشركات الأفريقية المسجلة في دبي بشكل كبير في العقد الماضي، ليصل إلى 26420 بحلول عام 2022، وفقا لغرفة تجارة دبي.

يقول ريكاردو سواريس دي أوليفيرا، أستاذ السياسة الدولية في جامعة أكسفورد الذي درس الروابط بين أفريقيا والإمارات العربية المتحدة: “دبي هي نيويورك للأفارقة الآن”.

البعض يرى أن اختراقات الإمارات في أفريقيا جزء من رؤية أكبر لمزيد من القوة على الساحة العالمية.

في العام الماضي، منحت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بريميرا، وهي تاجر ذهب مقره أبو ظبي، احتكارا لمدة 25 عاما لجميع إمدادات الذهب “الحرفية” الصغيرة في البلاد. يمر الكثير من الذهب الأفريقي، القانوني والمهرب، عبر دبي، وفقا للخبراء ومسؤولي الحكومة الأفريقية.

ليست كل استثمارات الإمارات خالية من الجدل. في تنزانيا، اتهمت جماعات حقوق الإنسان السلطات بإجبار الآلاف من “الماساي” بعنف على الخروج من أراضيهم لإفساح المجال لرحلات السفاري ومشروع الصيد المرتبط بشركة إماراتية.

اتهم النشطاء شركة بلو كاربون، وهي أداة استثمار خاصة مقرها دبي، بالسعي إلى الاستيلاء على ملايين الهكتارات من الغابات الأفريقية فيما يعتبرونه عملية غسيل خضراء بعد توقيع اتفاقات أولية في ليبيريا وتنزانيا وكينيا وزامبيا وزيمبابوي، تهدف إلى توليد أرصدة الكربون.

ربما يكون الفرق الأكبر الذي أحدثته أموال الإمارات هو في الخدمات اللوجستية، حيث تتداخل طموحات الإمارات التجارية والاستراتيجية.

الإمارات والجزائر

موانئ دبي العالمية موجودة فيما يقرب من 12 دولة أفريقية بعد صب حوالي 3 مليارات دولار في القارة. تدير الآن موانئ من موزمبيق على المحيط الهندي في الجنوب إلى الجزائر على البحر الأبيض المتوسط في الشمال وأنغولا على المحيط الأطلسي، مما يطوق القارة تقريبا.

“إن دخولنا إلى هذه الأسواق ليس مدفوعا بأجندة سياسية.” قال محمد أكوجي، الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: “إنه مدفوع بأجندة أعمال قد تستمد فوائد أخرى”. يقر باستراتيجية شاملة لربط دبي بالقارة عن طريق التجارة. يقول: “هناك بالتأكيد تلك الرؤية من الإمارات”. “تستخدم حكومة دبي شركات مثل موانئ دبي العالمية والإمارات [شركة الطيران] لبناء وجود عالمي.”

ميناء بربرة

المكان الذي تكون فيه استثمارات ميناء الإمارات استراتيجية بشكل واضح هو بربرة، الميناء الرئيسي لجمهورية أرض الصومال الانفصالية، وتقع على خليج عدن، حيث يمكن رؤية أعلام الإمارات ترفرف في المناظر الطبيعية الصحراوية. استثمرت موانئ دبي العالمية 300 مليون دولار في الميناء ومنطقة التجارة الحرة المجاورة، في حين تقوم الإمارات بتجديد مطار المدينة الساحلية. منحت أرض الصومال أيضا الإمارات امتيازا لمدة 25 عاما لقاعدة بحرية.

التداعيات السياسية تذهب إلى أبعد من ذلك. استولت موانئ دبي العالمية على ميناء بربرة في عام 2017 بعد فترة وجيزة من طرد الشركة من جيبوتي، التي اتهمتها “بالاستعمار”، وهي مزاعم نفتها موانئ دبي العالمية. منذ انتقاله على بعد 250 كم جنوبا إلى بربرة، أنفق صندوق أبوظبي للتنمية ما يقرب من 90 مليون دولار لبناء طريق معبد جديد ذكي يربط بربرة بالعاصمة هرجيسا، والأهم من ذلك، إلى الحدود الإثيوبية.

هذا العام، في خطوة أغضبت الصومال، التي ترفض مطالبة أرض الصومال بالاستقلال، وقعت أديس أبابا اتفاقية مع هرجيسا. في مقابل الاعتراف بصوماليلاند كدولة شرعية، ستتمكن إثيوبيا غير الساحلية من الوصول إلى امتداد الساحل على البحر الأحمر حيث يمكنها تطوير ميناء وقاعدة بحرية.

يرى الكثيرون أن هناك يد للإمارات وراء هذا الأمر. يقول أحد كبار المسؤولين الصوماليين: “عندما يتعلق الأمر بحكومة الإمارات العربية المتحدة، فإنهم يسعون إلى التأثير السياسي في المنطقة”.

دعم حفتر ورعاية الفوضى في ليبيا والسودان

وقعت الأعمال المزعومة الأكثر إثارة للجدل في الإمارات بأفريقيا في مناطق الحرب. في عامي 2019 و2020، دعمت بنشاط الجنرال خليفة حفتر، بعد أن شن هجوما على طرابلس للإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة.

والأكثر إثارة للجدل هو تأجيج الإمارات المزعوم للحرب الأهلية السودانية من خلال المساعدة في تسليح الجنرال محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، وهو اتهام نفته الإمارات أيضا. يدير حميدتي الآن، وهو تاجر إبل سابق له صلات سابقة بالإمارات،

القوة شبه العسكرية لقوات الدعم السريع التي تقاتل من أجل السيطرة على البلاد. اتهمتها “هيومن رايتس ووتش” بارتكاب تطهير عرقي في دارفور.

على الرغم من إنكار الإمارات، تقول لجنة مستقلة من الخبراء للأمم المتحدة إن هناك بعض الأدلة على أنها كانت تزود الأسلحة تحت ستار المساعدات الإنسانية عبر تشاد. يقول كاميرون هدسون، الخبير السوداني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: “لا تلعب الإمارات العربية المتحدة بأي كتاب قواعد في أفريقيا.. إنهم عملاء الفوضى في السودان.”

ملاذ آمن للفاسدين

يجد الأفارقة الأثرياء، بما في ذلك الأشخاص الهاربون من دولهم بتهم أيضا ملاذا آمنا في دبي حيث يمكنهم شراء العقارات والاستمتاع بأسلوب حياة عالمي المستوى.

من بين السكان البارزين الآخرين إيزابيل دوس سانتوس، ابنة الملياردير لرئيس أنغولا السابق، التي انتقلت إلى المدينة في عام 2020 بعد أيام من تجميد الحكومة الأنغولية الجديدة أصولها.

يمثل الوجود المتوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى في أفريقيا مأزقا لواشنطن.

يقول مسؤول إدارة بايدن السابق إن الولايات المتحدة لا توافق على كل ما تفعله الإمارات هناك، لكنها تعتبرها حليفا عالميا حيويا، بما في ذلك في الشرق الأوسط. ويضيف: “إنه ممثل صعب.. في أفريقيا، كلاهما يستثمران بطرق إيجابية ويتصرفان بطرق مزعزعة للاستقرار في نفس الوقت.”

هدسون في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أكثر تشككا. يقول: “قد يكون الأمر على ما يرام على المدى القريب.. دعني أفعل ما أريد في السودان وسأعطيك ما تحتاجه في غزة.. هذه علاقة نفعية للغاية، لكنها ليست صداقة.”