كل العيون على رفح.. غزة تضع محمد صلاح مجددا في مرمى الانتقادات العاصفة

وطن – تعرض اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، لانتقادات حادة بشأن الحرب في غزة.

جاء ذلك إثر صمته وعدم مشاركته في حملة “كل العيون على رفح”، التي توثق جانبا من الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غز.

“أي حدا بيدافع عن #محمد_صلاح ما بدي إياه بصفحتي”.. حملة دشنها ناشطون لإلغاء متابعة اللاعب محمد صلاح بسبب عدم نشره عن مجازر غزة في وقت ينشر به لاعبون عالميون حول الموضوع#عربي21 pic.twitter.com/p4ttSMaRQe — عربي21 (@Arabi21News) May 29, 2024

وحصلت هذه الحملة على إعجاب عشرات الملايين حول العالم خلال ساعات قليلة بمن فيهم مشاهير من عالم الرياضة والفن.

وأثار صمت صلاح عن التعبير ما يجري في غزة خاصة في ظل الهجوم الذي استهدف النازحين في رفح، تساؤلات من نشطاء ومغردين.

فى رد فعل معاكس للاعب المصرى المسلم محمد صلاح، بوغبا وبيكهام وأوزيل وغيرهم.. نجوم الرياضة العالمية يتضامنون مع #غزة عقب مجزرة الخيام التي نفذها الاحتلال في #رفح !

pic.twitter.com/jIiUmSUApn — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) May 29, 2024

واستنكر الكثيرون صمت هداف ليفربول، عن حملة شارك بها لاعبون ونجوم كرة القدم من جنسيات مختلفة.

وشن معلقون هجوما شرسا على النجم المصري على وسائل التواصل الاجتماعي، وأطلق بعضهم حملة للدعوة لإلغاء متابعة اللاعب بسبب “عدم نشره عما يقع في غزة في وقت ينشر به لاعبون عالميون حول الموضوع.

وقارن البعض بين صمت صلاح وموقف زميله في ليفربول، اللاعب الفرنسي من أصول مالية، إبراهيما كوناتي، الذي نشر على صفحته على إكس” صورة لعبارة “كل العيون على رفح” تعبيرا عن دعمه.

إبراهيما كوناتي نجم دفاع ليفربول نشر على حسابه الشخصي تضامن مع رفح-غزة وللآن النجم المسلم المصري محمد صلاح لم ينشر شيء @mosalah pic.twitter.com/vf5zYE68Rf — Ahmedöv (@a5medv) May 28, 2024

صمتك شيء غريب 👎🏻 pic.twitter.com/sdjUbq2kf1 — محمد الكعبي (@Qatari) May 28, 2024

انتقادات سابقة

وكان صلاح قد تعرض لانتقادات سابقة، دفعته في أكتوبر الماضي أن يخرج بتصريح مصور يؤكد فيه أن “كل الأرواح مقدسة ويجب حمايتها” وأنه “يجب أن تتوقف المذبحة، فالعائلات تتفكك”، من دون أن يذكر غزة بالتحديد.

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وتعود هذه الحملة، إلى صورة جرى توليدها بالذكاء الاصطناعي، تذكر عبارة “كل العيون على رفح”، وتوثق جانبا من الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، وحازت على إعجاب عشرات الملايين حول العالم خلال ساعات قليلة.

وتظهر الصورة تجمعا مفترضا هائلا للخيام في القطاع الفلسطيني المدمر، وقد كتب في وسطها باللغة الإنكليزية: “كل العيون على رفح”.