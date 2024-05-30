قناة إسرائيلية تحتفي بمحمد صلاح: أشهر مصري في العالم لا يدعم الفلسطينيين (فيديو)

وطن – صمت نجم نادي ليفربول الفرعون المصري محمد صلاح عن دعم غزة وإدانة مجازر الاحتلال، لفت حتى أنظار الإعلام العبري لتخرج القناة 11 الإسرائيلية وتتسائل: لماذا محمد صلاح لا يشارك في الحملات الداعمة لأهل غزة؟

وظهر مراسل الشؤون العربية في هيئة البث الإسرائيلية (كان) روعي كايس، في لقاء على القناة العبرية وهو يقول إن محمد صلاح هو النجم الأشهر في العالم العربي، مهاجم فريق ليفربول أحمد أكبر اللاعبين لعب مع المنتخب المصري ولعب في فريق بازل.

وتابع أنه في الأيام الأخيرة كان هناك حملة كبيرة في العالم حول موضوع رفح “حملة دولية تحت عنوان (جميع الأعين على رفح) عشرات الملايين من الناس وأيضا مشاهير من العالم العربي بالإضافة إلى باقي العالم”

🔴ترجمت لكم من العبرية إلى العربية

القناة 11 الإسرائيلية تتسائل : لماذا #محمد_صلاح @MoSalah لا يشارك في الحملات الداعمة لأهل #غزة ؟ الحقيقة شيء محرج جدا .. pic.twitter.com/khbtdIZy6I — مرشد سياحي للتاريخ الأندلسي (@Andalusrise) May 30, 2024

روعي كايس: لماذا لا يدعم محمد صلاح فلسطين؟

وأضاف روعي كايس متسائلا في خبث شديد: “وهناك تساؤلات لماذا محمد صلاح الذي لديه حسابات مع متابعين بالملايين على منصات التواصل الاجتماعي، لا يشارك في هذه الحملة.”

ولفت إلى أن هذه ليست المرة الأولى لمحمد صلاح، فهو لا يعبر كفاية عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وبما يجري في قطاع غزة والذي ووجهت له انتقادات حول ذلك، واستعرض التقرير بعض هذه الانتقادات.

كما استذكر المتحدث عبر شاشة القناة 11 العبرية، حادث استهداف العدوان الإسرائيلي الغاشم لمستشفى المعمداني في بداية حرب غزة، حيث وقعت حينها أيضا تساؤلات بشأن محمد صلاح وصمته وعدم إدانته لهذه المجزرة والتعبير عن دعمه للفلسطينيين.

🔴ترجمت لكم من العبرية إلى العربية

القناة 11 الإسرائيلية تتسائل : لماذا #محمد_صلاح @MoSalah لا يشارك في الحملات الداعمة لأهل #غزة ؟ الحقيقة شيء محرج جدا .. pic.twitter.com/fvxSYoRa7O — اسرائيل من الداخل-أحمد ابو غوش (@from7october) May 30, 2024

ولفت روعي كايس على الشاشة العبرية إلى أن محمد صلاح بعدها قام بنشر مقطع مقتضب على حسابه بانستغرام، وصفه بالضعيف في إعلان تضامنه مع غزة ملمحا أيضا إلى أنه اضطر إليه لحفظ ماء وجهه.

مذيعة القناة العبرية: “صلاح مصري ولا يدعم أهل غزة”

وهنا دخلت مذيعة البرنامج على الخط وردت عليه بأنه يوجد تفسير لذلك بأن المصريين لا يدعمون فلسطينيي غزة “هذا سهل جدا هو أكثر مصريا شهرة ولا يدعم أهل غزة .. المصريون هم ضد أهل غزة.”

وتابعت المذيعة الصهيونية: “وعلى فرض لو كانوا يدعمون أهل غزة كان بوسعهم فتح الحدود وإقامة مخيم للاجئين الفلسطينيين داخل مصر لتأمينهم .. لكن بالنسبة لهم هم أعداء هم أيضا لا يحبون جماعة الاخوان الذين أرادوا السيطرة على بلادهم.”

وأكملت عن محمد صلاح:”كلنا نعرف الحقيقة لهذا صلاح هو مصري أكثر من تأييده الفلسطينيين”.

ورد عليها روعي كايس مختتما حديثه: “في نهاية المطاف مقر إقامته في إنجلترا وعليه انتقادات أيضا بسبب احتفاله بالكريسماس.”

“كل العيون على رفح”

ويشار إلى أن اللاعب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، تعرض لانتقادات حادة بشأن الحرب في غزة.

“أي حدا بيدافع عن #محمد_صلاح ما بدي إياه بصفحتي”.. حملة دشنها ناشطون لإلغاء متابعة اللاعب محمد صلاح بسبب عدم نشره عن مجازر غزة في وقت ينشر به لاعبون عالميون حول الموضوع#عربي21 pic.twitter.com/p4ttSMaRQe — عربي21 (@Arabi21News) May 29, 2024

جاء ذلك إثر صمته وعدم مشاركته في حملة “كل العيون على رفح”، التي توثق جانبا من الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة.

وحصلت هذه الحملة على إعجاب عشرات الملايين حول العالم خلال ساعات قليلة بمن فيهم مشاهير من عالم الرياضة والفن.

وأثار صمت محمد صلاح عن التعبير ما يجري في غزة خاصة في ظل الهجوم الذي استهدف النازحين في رفح، تساؤلات من نشطاء ومغردين.

واستنكر الكثيرون صمت هداف ليفربول، عن حملة شارك بها لاعبون ونجوم كرة القدم من جنسيات مختلفة.

وشن معلقون هجوما شرسا على النجم المصري محمد صلاح على وسائل التواصل الاجتماعي، وأطلق بعضهم حملة للدعوة لإلغاء متابعة اللاعب بسبب “عدم نشره عما يقع في غزة في وقت ينشر به لاعبون عالميون حول الموضوع.