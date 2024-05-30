صحيفة عبرية تزعم: ملك الأردن أمر بقطع كافة العلاقات مع حماس وإيران

وطن – زعمت صحيفة “epoch إيبوك” العبرية المحسوبة على الموساد، أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمر المسؤولين الحكوميين في كافة المؤسسات الأردنية بقطع كافة العلاقات مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس وكذلك مع إيران، على خلفية محاولتهما زعزعة استقرار الحكومة في المملكة، وفق زعمها.

ولفت تقرير الصحيفة العبرية التي لم تأتي على مزاعمها تلك بأي دليل أو إثبات رسمي، إلى تظاهر عدد من الأردنيين، الثلاثاء، أمام مبنى السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان، احتجاجا على “مجزرة رفح” التي استشهد فيها عشرات الفلسطينيين.

وزعمت “إيبوك” أن استشهاد الفلسطينيين هناك تم عن طريق الخطأ خلال محاولة إسرائيل، اغتيال لاثنين من كبار أعضاء الجناح العسكري لحركة حماس باستخدام طائرة استطلاع.

تقرير الصحيفة المزعوم أثار الجدل

كما ادعت الصحيفة العبرية أن المتظاهرين أمام سفارة الاحتلال في الأردن كانوا “من الفلسطينيين الذين يدعمون حماس وجماعة الإخوان المسلمين”.

وتأتي مزاعم الصحيفة رغم أن العديد من المواطنيين الأردنيين شاركوا في هذه التظاهرات الغاضبة أمام سفارة الكيان المحتل، وفق ما أظهرت عدة مقاطع متداولة وقتها.

“شيباً وشبّاناً.. في سبيل الله قُمنا” الجماهير #الأردنية الآن قرب سفارة الاحتلال في عمان؛ خرجت نصرةً لغزة. pic.twitter.com/lpwIVvU3CI — شباب لأجل القدس – الأردن (@4jerusalem) May 28, 2024



وتابع تقرير “إيبوك” بأنه جرت المظاهرة دون اضطرابات، ووافقت عليها الشرطة الأردنية. إلا أن التظاهرة الصامتة لا تعكس التوتر الكبير بين المملكة الهاشمية وحركة حماس وحركة “الإخوان المسلمين” وإيران، وفق زعمها.

وادعت الصحيفة العبرية أنه بأمر من الملك عبد الله بن الحسين، تم قطع الاتصال التام بين السلطات الأردنية وحركة حماس وإيران.

وتابعت مزاعمها بأن ذلك جاء بعد دعوات قيادات في حركة حماس لتحريض الشارع الأردني ضد البيت الملكي، واختراق حدود الأردن مع إسرائيل بالقوة من أجل الوصول إلى القدس وتحرير المسجد الأقصى.

פרשנות: ירדן מנתקת יחסים עם חמאס ואיראןhttps://t.co/vbeEWMeRlF pic.twitter.com/Fh9SqhO61w — אפוק – מגזין | חדשות | פרשנויות – Epoch Magazine (@Epoch_Magazine) May 30, 2024

ولم يصدر أي تعليق أردني رسمي على مزاعم الصحيفة العبرية حتى الآن.

ويشار إلى أنه مؤخرا تنشط وسائل الإعلام العبرية والمحسوب غالبيتها على الموساد، في نشر الإشاعات والفبركات لخلط الأوراق وإحداث البلبلة، بظل الخسائر الفادحة الغير مسبوقة التي يتلقاها الاحتلال على يد المقاومة في غزة.

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تصريحات سابقة لحماس تنسف هذه المزاعم

وسبق أن قال عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، إن الأردن سيكون الوجهة المقبلة لقيادات الحركة في حال غادرت قطر.

قيادي في حماس “موسى ابو مرزوق” إذا تم إجبار قادة حماس على الخروج من قطر فسيتوجهون إلى الأردن

تصريح واضح من أهل الشأن “حماس” على قناة العالم الشيعية !! pic.twitter.com/QyttcrgLKf — dr.Mohamed (@dr_peace5588) May 11, 2024

وذكر “أبو مرزوق” في حديثه لقناة “العالم” الإيرانية بأواخر أبريل الماضي، أن هناك إشاعة أن قيادات حماس ستنتقل إلى العراق أو سوريا أو تركيا، مؤكدا أن كل هذه أجواء إعلامية فقط للضغط على القطريين.

وأوضح أنه إذا انتقلت قيادة حماس، وهو أمر غير قائم حاليا، فستنتقل إلى الأردن.

مضيفا:”الأردن شعب مضياف وكريم ومؤيد للمقاومة الفلسطينية. ولنا علاقة جيدة مع النظام الأردني.”

ماذا عن إيران؟

وما يكذب ادعاءات الصحيفة العبرية بشأن ما ذكرته عن إيران أيضا وأمر العاهل الأردني بقطع العلاقات معها، هو تقديم الملك عبدالله الثاني قبل أيام قليلو تعازيه بمصرع بمصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد الذي كان يرافقه والذين قتلوا في حادث تحطم مروحيتهم في شمال غرب إيران.

أحر التعازي للأشقاء بالجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعبا بوفاة الأخ الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الأخ حسين أمير عبداللهيان والمرافقين لهما، رحمهم الله جميعا. نتضامن مع الأشقاء في إيران بهذا الظرف الصعب — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) May 20, 2024

ويوم 20 مايو تحديدا، كتب الملك عبدالله في منشور عبر منصة “إكس“: “أحر التعازي للأشقاء بالجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعبا بوفاة الأخ الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الأخ حسين أمير عبداللهيان والمرافقين لهما.”

وتابع:”رحمهم الله جميعا. نتضامن مع الأشقاء في إيران بهذا الظرف الصعب”.