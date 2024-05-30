سحل معلم وإذلاله.. ما حدث في مدرسة “حنين” فجر غضب الأردنيين (فيديو)

وطن – أثارت واقعة اعتداء على معلم بمدرسة “حنين” الثانوية في العاصمة الأردنية عمان، غضب واستياء الكثيرين عقب انتشار فيديو للحادثة على منصات التواصل الاجتماعي.

وحدثت الواقعة خارج أسوار المدرسة أثناء محاولة المعلم فض اشتباكات بين عدد من الطلاب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث الاعتداء.

فيديو.. ضرب معلم وإهانته بإذلال في مشهد صادم يهز الأردن والوزارة تحقق#بي_بي_سي_ترندينغ pic.twitter.com/FtaVGn61V0 — BBC News عربي (@BBCArabic) May 30, 2024

المدرسة تعلق

من جهتها، نشرت مدرسة حُنين عبر موقعها على فيس بوك، تمنياتها الشفاء العاجل للمعلم الذي تعرض لاعتداء و هو يحاول حماية طلاب المدرسة.

وأكدت في منشورها “مضي المدرسة في معاقبة المعتدين على المعلم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك”. مضيفة أنه “سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق كل طالب كان طرفا في هذه المشكلة”.

وأشارت المدرسة في منشورها إلى أنه تم التعرّف على كل من اعتدى على المعلم.

هكذا تريد وزارة التربيه لا هيبه ولا مكانه للمعلم مدرسة حنين الجبل الاخضر هذا الطالب الذي وضع رجله على راس المعلم يجب ان تقطع رجله …..لوين رايحين pic.twitter.com/H0zPoZSSYT — د. محمد الحروب (@AlhrwbD) May 30, 2024

وطالبت بالتوقف عن نشر الفيديو وعدم تداوله لأن فيه إساءة للمعلم والعملية التعليمية بشكل عام، راجية من كل شخص وصله الفيديو حذفه وعدم نشره.

فض مشاجرة

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم “احمد المساعفة” في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أردنية، أن المعلم يعمل في إحدى المدارس الحكومية التابعة لمديرية قصبة عمان، وأثناء قيامه بواجبه التربوي والأخلاقي لفض مشاجرة حدثت بين مجموعة من الطلبة خارج أسوار المدرسة، تعرض للضرب على رأسه من أحد أولياء الأمور وكذلك لتصرفات غير مسؤولة من قبل طالبين اثنين، أحدهما من نفس المدرسة التي يدرس بها المعلم والآخر من مدرسة مجاورة.

وأضاف المساعفة أن الحالة الصحية للمعلم جيدة ومستقرة وتم تقديم شكوى لدى الجهات الأمنية بحق المعتدين، وكذلك ستقوم الوزارة باتخاذ العقوبات الرادعة بحق الطلبة المعتدين.

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وأشار إلى أنه تم تقديم شكوى لدى الجهات الأمنية بحق المعتدين، وكذلك ستقوم الوزارة باتخاذ العقوبات الرادعة بحق الطلبة المعتدين، مضيفاً أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تسول له نفسه المساس بالثوابت والقيم التربوية الأصيلة الكفيلة بتحقيق رؤية الوزارة ورسالتها السامية.

وكشف معلم مادة الرياضيات للثانوية العامة في احدى المدارس الحكومية في منطقة حي نزال بالعاصمة عمان تفاصيل تعرضه للاعتداء من قبل بعض الطلبة يوم الأربعاء.

وقال المعلم خالد الوحش في حديث لـتلفزيون “رؤيا” إن حالته الصحية متوسطة ويخضع لفحوصات وصور طبية في هذه الأثناء.

وأوضح الوحش أنه تعرض للاعتداء من قبل أولئك الطلبة أثناء محاولته أخذ الهروات منهم، مشيرا إلى أن الاعتداء وقع داخل حرم المدرسة وليس خارجه كما جاء في بيان وزارة التربية والتعليم.

وأفاد أن ساحة مدرسة حنين تتسم بالميلان وعدم الاستواء، لذلك ظهر وكأنه تم الاعتداء عليه خارج أسوار المدرسة وليس داخلها.