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بسبب العلاقات الجنسية والوشم.. زيادة مرعبة لانتشار مرض الإيدز في لبنان

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انتشار الإيدز

وطن – كشفت تقارير إعلامية لبنانية، عن أن البلاد تعاني من ارتفاع وُصف بالمقلق، لانتشار مرض الإيدز في البلاد وذلك بشكل غير مسبوق.

ونقل موقع “لبنان 24” عن مصادر رسمية أن الإصابات بهذا المرض وصلت إلى 3000 إصابة خلال العام 2023.

والارتفاع المفاجئ في عدد الإصابات الذي حصل خلال الفترة الأخيرة، فتح النقاش وبشكل واسع حول هذا المرض.

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وتعود أسباب انتشار المرض إلى التفلت الحاصل في الميادين كافة، إن كان على صعيد الصحة، أو على صعيد رسم الوشم (التاتو).

وهذان العاملان يعتبران من أكثر العوامل تأثيرا في ارتفاع الإصابات خلال الفترة الأخيرة.

أما بسبب العلاقات الجنسية غير المحمية، فلم تسجل الإصابات بمرض “الإيدز” أرقامًا كبيرة في لبنان، على عكس دول العالم.

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