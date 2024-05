بالتعاون مع ماسك.. “القطرية” أول شركة طيران بالعالم توفر هذه الخدمة مجانا لركابها (فيديو)

وطن – أعلنت “الخطوط الجوية القطرية”، الأربعاء، عن تعاونها مع شركة “ستارلينك” التابعة لـ”سبيس إكس”، لتوفير خدمة إنترنت مجانية على متن رحلاتها لتكون بذلك أول شركة طيران في العالم توفر هذه الخدمة مجانا لركابها.

من جانبه قال الملياردير إيلون ماسك المالك لشركة ستار لينك، إن شركته ستوفر إمكانية الاتصال بالإنترنت في الجو على متن الخطوط الجوية القطرية، وغالبًا ما يكون الإنترنت في الجو أفضل من التواجد على الأرض.

Starlink provides Internet connectivity in the air that is often better than being on the ground! https://t.co/6Y2tCpI6d3

— Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2024