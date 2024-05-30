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بالتعاون مع ماسك.. “القطرية” أول شركة طيران بالعالم توفر هذه الخدمة مجانا لركابها (فيديو)

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طائرات الخطوط الجوية القطرية، التي سيتم تزويدها بخدمات Starlink للاتصال اللاسلكي المجاني بالإنترنت

وطن – أعلنت “الخطوط الجوية القطرية”، الأربعاء، عن تعاونها مع شركة “ستارلينك” التابعة لـ”سبيس إكس”، لتوفير خدمة إنترنت مجانية على متن رحلاتها لتكون بذلك أول شركة طيران في العالم توفر هذه الخدمة مجانا لركابها.

من جانبه قال الملياردير إيلون ماسك المالك لشركة ستار لينك، إن شركته ستوفر إمكانية الاتصال بالإنترنت في الجو على متن الخطوط الجوية القطرية، وغالبًا ما يكون الإنترنت في الجو أفضل من التواجد على الأرض.

وفي بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، قالت الخطوط الجوية القطرية، إنها تفخر بكونها أكبر شركة طيران في العالم وأول شركة طيران بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتعاون مع شركة Starlink
التابعة لـ SpaceX.

ستطبق التجربة على 3 طائرات بحلول نهاية العام

وأوضحت أنها تريد أن ترتقي بتجربة المسافرين إلى أعلى المستويات، وستعزز هذه الخدمة المبتكرة والمجانية من تجربة المسافرين على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية، من خلال تقديم خيارات ترفيه ومعلومات غير محدودة.

الشركة القطرية كشفت أن 3 طائرات من طراز “بوينغ 300-777” ستكون أولى طائرات الناقلة القطرية، التي سيتم تزويدها بخدمات Starlink للاتصال اللاسلكي المجاني بالإنترنت عالي السرعة، بحلول نهاية العام الحالي.

وتمثل هذه الخطوة المرحلة الأولية من استراتيجية الخطوط الجوية القطرية، لتزويد كافة أسطول طائراتها الحديث بهذه الخدمة المتطورة خلال العامين المقبلين.

ولفتت الخطوط الجوية القطرية في بيانها أيضا إلى أن السرعة ستصل إلى 500 ميجابايت في الثانية، حيث سيتمكن المسافرين من مشاهدة أفلامهم المفضلة، ومتابعة المباريات والمنافسات الرياضية والاستمتاع بالألعاب الإلكرتونية على ارتفاع 30 ألف قدم، تماماً كما لو كانوا في المنزل.

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أفضل شركة طيران لعام 2024

وقبل يومين حصدت الخطوط الجوية القطرية جائزة “أفضل شركة طيران” لعام 2024 من قبل (إيرلاين راتنجز- Airline Ratings) الرائدة عالميا، كما حازت أيضا على جائزة “أفضل درجة رجال أعمال” للمرة الخامسة على التوالي وجائزة “أفضل خدمة تقديم طعام”.

ووفقا لبيان من الخطوط الجوية القطرية فقد تصدرت الناقلة القطرية قائمة شركات الطيران التي ضمت 25 شركة طيران عالمية.

وقال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية:” تحرص الخطوط الجوية القطرية على تقديم تجارب سفر استثنائية لا تضاهى لجميع مسافريها، ويسعدنا أن يتم تقدير جهودنا المتواصلة لتحقيق التميز.

وتابع:”وقد عزز حصولنا على جائزة “أفضل شركة طيران في العالم” من قبل Airline Ratings من التزامنا بالابتكار وتقديم تجارب عالمية المستوى لجميع المسافرين.”

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