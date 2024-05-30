بالتعاون مع ماسك.. “القطرية” أول شركة طيران بالعالم توفر هذه الخدمة مجانا لركابها (فيديو)

وطن – أعلنت “الخطوط الجوية القطرية”، الأربعاء، عن تعاونها مع شركة “ستارلينك” التابعة لـ”سبيس إكس”، لتوفير خدمة إنترنت مجانية على متن رحلاتها لتكون بذلك أول شركة طيران في العالم توفر هذه الخدمة مجانا لركابها.

من جانبه قال الملياردير إيلون ماسك المالك لشركة ستار لينك، إن شركته ستوفر إمكانية الاتصال بالإنترنت في الجو على متن الخطوط الجوية القطرية، وغالبًا ما يكون الإنترنت في الجو أفضل من التواجد على الأرض.

Starlink provides Internet connectivity in the air that is often better than being on the ground! https://t.co/6Y2tCpI6d3 — Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2024

وفي بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، قالت الخطوط الجوية القطرية، إنها تفخر بكونها أكبر شركة طيران في العالم وأول شركة طيران بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتعاون مع شركة Starlink

التابعة لـ SpaceX.

ستطبق التجربة على 3 طائرات بحلول نهاية العام

وأوضحت أنها تريد أن ترتقي بتجربة المسافرين إلى أعلى المستويات، وستعزز هذه الخدمة المبتكرة والمجانية من تجربة المسافرين على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية، من خلال تقديم خيارات ترفيه ومعلومات غير محدودة.

الشركة القطرية كشفت أن 3 طائرات من طراز “بوينغ 300-777” ستكون أولى طائرات الناقلة القطرية، التي سيتم تزويدها بخدمات Starlink للاتصال اللاسلكي المجاني بالإنترنت عالي السرعة، بحلول نهاية العام الحالي.

ثلاث طائرات من طراز بوينغ 300-777 ستكون أولى طائرات الناقلة القطرية التي سيتم تزويدها بخدمات Starlink للاتصال اللاسلكي المجاني بالإنترنت عالي السرعة، بحلول نهاية العام الحالي. وتمثل هذه الخطوة المرحلة الأولية من استراتيجية الخطوط الجوية القطرية لتزويد كافة أسطول طائراتها الحديث… — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) May 29, 2024

وتمثل هذه الخطوة المرحلة الأولية من استراتيجية الخطوط الجوية القطرية، لتزويد كافة أسطول طائراتها الحديث بهذه الخدمة المتطورة خلال العامين المقبلين.

ولفتت الخطوط الجوية القطرية في بيانها أيضا إلى أن السرعة ستصل إلى 500 ميجابايت في الثانية، حيث سيتمكن المسافرين من مشاهدة أفلامهم المفضلة، ومتابعة المباريات والمنافسات الرياضية والاستمتاع بالألعاب الإلكرتونية على ارتفاع 30 ألف قدم، تماماً كما لو كانوا في المنزل.

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أفضل شركة طيران لعام 2024

وقبل يومين حصدت الخطوط الجوية القطرية جائزة “أفضل شركة طيران” لعام 2024 من قبل (إيرلاين راتنجز- Airline Ratings) الرائدة عالميا، كما حازت أيضا على جائزة “أفضل درجة رجال أعمال” للمرة الخامسة على التوالي وجائزة “أفضل خدمة تقديم طعام”.

ووفقا لبيان من الخطوط الجوية القطرية فقد تصدرت الناقلة القطرية قائمة شركات الطيران التي ضمت 25 شركة طيران عالمية.

يسعدنا وبكل فخر الإعلان عن فوز الخطوط الجوية القطرية بثلاث جوائز من قبل Airline Ratings:

🏆 أفضل شركة طيران لعام 2024.

🏆 أفضل درجة رجال أعمال للسنة الخامسة على التوالي.

🏆 أفضل خدمة تقديم طعام.https://t.co/wmqAMLQ9PP #الخطوط_الجوية_القطرية #معاً_إلى_كل_مكان — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) May 28, 2024

وقال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية:” تحرص الخطوط الجوية القطرية على تقديم تجارب سفر استثنائية لا تضاهى لجميع مسافريها، ويسعدنا أن يتم تقدير جهودنا المتواصلة لتحقيق التميز.

وتابع:”وقد عزز حصولنا على جائزة “أفضل شركة طيران في العالم” من قبل Airline Ratings من التزامنا بالابتكار وتقديم تجارب عالمية المستوى لجميع المسافرين.”