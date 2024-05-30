الهند تعلن عن فيلم يستهزئ بالقرآن وآيات متعقلة بالنساء في محاولة جديدة لتشويه الإسلام (فيديو)

وطن – تواصل الهند محاولات تشويه صورة الإسلام والاستهزاء به وبالمسلمين في أغانيها وأفلامها، وأعلنت مؤخراً عن إنتاج فيلم بعنوان “Hamare Baarah” يستهزئ بالقرآن والآيات المتعلقة بالنساء، وتصوير المرأة المسلمة على أنها مهانة عبدة عند زوجها وأهلها، وأن الرجل في مقام الرب، وعقوبة عصيانه الموت-حسب زعمهم-

وأثارت اللقطات التي تم بثها في المقطع الترويجي وبدت فيه نساء يرتدين النقاب الإسلامي، استياء الكثيرين واتّهمه نقّاد وغيره ببث الأكاذيب وإثارة الانقسامات بوسائل بينها شيطنة الأقلية المسلمة، قبيل الانتخابات الوطنية القادمة.

Bacchon ki ginti toh 12 hai, lekin samajhdaari ki ginti shayad zero! 🤷‍♂️

HAMARE BAARAH walo KITNA BACCHA PAIDA KAROGE pic.twitter.com/oxjer0bgPT — Preet 🤞🙂 (@Uniqueboy3103) May 6, 2024

واستغل حزب “بهاراتيا جانتا” الحاكم بقيادة رئيس الوزراء “ناريندرا مودي“، الساعي للحصول على دورة ثالثة في الحكم، السينما للترويج لأهدافه ونظرياته، إذ تدعم حكومة مودي بصورة علنية الأفلام التي تروج لأيديولوجية “بهاراتيا جانتا” من خلال منح إعفاءات ضريبية وإزالة القيود التنظيمية، خصوصاً عندما تتماشى مع الاستراتيجية الانتخابية للحزب.

ويزعم صانعو الفيلم أنه يقدم رواية جريئة عن محنة المرأة المسلمة في ظل النظام الأبوي الإسلامي الأصولي. ويتحدث الفيلم عما يزعم أنه الواقع المزعج لكيفية معاملة النساء المسلمات كآلات لإنجاب الأطفال داخل أسرهن باسم الدين.

منصور علي خان

وتروي قصة الفيلم الذي يلعب بطولته آنو كابور دور بطل الرواية، منصور علي خان سنجاري، وهو مسلم متدين يبلغ من العمر 60 عامًا. بطل الرواية هو أب لديه 11 طفلا من زواجين. توفيت الزوجة الأولى بعد أن أنجبت ستة أطفال.

أما زوجته الثانية، روخسانا، وهي أصغر بكثير من زوجها، فقد أنجبت بالفعل خمسة أطفال آخرين. تبدأ القصة الحقيقية عندما تحمل للمرة السادسة وهذا الحمل يعرض حياتها للخطر. وبالتالي، من المفترض أن تدور أحداث الفيلم في هذه المرحلة لمعركة قانونية درامية ورحلة شخصية مكثفة.

وبحسب زعم مخرج الفيلم آنو كابور أن فيلمه “Hamara Baarah” لا يستهدف أي ممثلين أو مجتمع. كما طلب حماية الشرطة وسط التهديدات المستمرة بالقتل وأوضح أن الفيلم يسلط الضوء على قضايا المرأة!

وقال كابور لموقع timesofindia إنه طلب حماية الشرطة بعد تلقي تهديدات بالقتل إثر إطلاق العرض الترويجي للفيلم.

ووفق مزاعم وسائل إعلام هندية أطلق من وصفتهم “بالمتطرفين الإسلاميين” في البلاد تهديدات مستوحاة من داعش باستخدام العنف ضد صانعي الأفلام والممثلين.

وقبل أيام قليلة، أطلق منتجو فيلم “Hamare Baraah” الإعلان التشويقي للفيلم الذي يتناول قضية قوية تتمثل في ارتفاع عدد السكان.

وبحسب زعم منتجي الفيلم فإنه يسلط الضوء على نوع المشاكل التي تمر بها النساء بسبب ذلك.