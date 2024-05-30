الحوثي يفضح نظام السيسي: “السفن المصرية لا تزال تذهب بالبضائع إلى إسرائيل” (فيديو)

وطن – قال زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي، إن السفن المصرية لا تزال تذهب بالبضائع إلى العدو الإسرائيلي متقدمة على كثير من البلدان وهذا لا ينبغي أن يكون، حسب وصفه.

وذكر الحوثي في كلمة له، الخميس، عن آخر المستجدات في فلسطين أن “إسرائيل لا تزال تستفيد بشكل كبير من العلاقات الاقتصادية مع مصر وأن السفن المصرية لا تزال تذهب بالبضائع إلى إسرائيل متقدمة على كثير من البلدان ومثل هذا لا ينبغي”.

واستدرك :” يفترض أن يكون هناك خطوات جريئة وقوية من مصر، ولو بمستوى قطع العلاقات الاقتصادية مع العدو”.

وأردف:” إذا اتجهت جمهورية مصر العربية في هذا الاتجاه ستحظى بمساندة الشعوب وتأييدها وستقف الجمهورية اليمنية معها”.

وأضاف عبدالملك الحوثي: “في الوقت الذي يعاني الشعب الفلسطيني من الجوع يتم الحديث عن دعم مالي عربي للعدو الإسرائيلي.. وأي دعم عربي للكيان الإسرائيلي هو مساهمة مباشرة في العدوان على الشعب الفلسطيني وهذا مؤسف ومؤلم.”

وتابع “مما يؤلم أن نرى بوضوح المساندة الإعلامية للعدو الإسرائيلي من وسائل إعلام تابعة لأنظمة عربية”.

استهداف 10 سفن

وأوضح الحوثي أن عمليات اليمن هذا الأسبوع نفذت بـ27 صاروخا باليستياً ومجنحا وطائرة مسيرة، وأضاف: “10 من عملياتنا استهدفت 10 سفن مرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني وسفن تابعة لشركات كسرت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.”

ولفت زعيم الحوثيين أيضا إلى أن “العدوان الأمريكي البريطاني المتواصل على بلدنا يأتي في محاولة للتأثير على موقفه المناصر لغزة”، مؤكدا أن هذا العدوان فشل فشلا ذريعاً عن تحقيق هدفه بإيقاف العمليات العسكرية اليمنية المناصرة لغزة.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن عملية استهداف وإسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب، وهي الطائرة السادسة التي تم إسقاطها من هذا النوع خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. 21-11-1445هـ 29-05-2024م pic.twitter.com/Yl8YuLnyim — العميد يحيى سريع (@army21ye) May 29, 2024

وأوضح الحوثي كذلك أن هناك دول أوروبية لها قطع عسكرية في البحر تعمل “على اعتراض صواريخنا وطائراتنا المسيرة لكنها تفشل في كثير من الأحيان فعملياتنا تصل إلى أهدافها رغم محاولة دول كثيرة اعتراضها والتصدي لها.”

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وكانت القوات المسلحة التابعة للحوثيين، ذكرت في بيان مصور للمتحدث الرسمي باسمها العميد يحيى سريع، أن القوات أسقطت، الأربعاء، طائرة أمريكية نوع MQ_9 أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب، وهي الطائرة السادسة التي تم إسقاطها من هذا النوع خلال المعركة، إسنادا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.