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“أشعر بالإهانة من سؤالك”.. مواجهة ملتهبة بين جون كيربي وصحفي بسبب محرقة رفح

بقلم
جون كيربي يتحدث ع محرقة رفح

وطن – أثير تفاعل كبير بعد مواجهة بين صحفي ومنسق الشؤون الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، بسبب المحرقة التي ارتكبها جيش الاحتلال باستهدافه خيام النازحين في رفح جنوب قطاع غزة.

وكان صحفي قد سأل كيربي، قائلا: “كم عدد الجثث المتفحمة التي يتعين على الرئيس بايدن رؤيتها قبل أن يفكر في تغيير السياسة”.

ورد جون كيربي قائلا: “لا نريد أن نرى أي حياة بريئة أخرى تُزهق، وأنا أشعر بالإهانة بعض الشيء من هذا السؤال”.

وأشار الصحفي لما قاله كيربي بأن المخيم الذي تم قصفه كان منطقة مكتظة بالسكان، فقال المسؤول الأمريكي إن منطقة رفح بالكامل هي منطقة مكتظة بالسكان.

وسأل الصحفي، عن كيف أن القصف لا يخالف الخط الأحمر الذي وضعه بايدن كما صرح كيربي، فرد الأخير بأن بلاده لا تريد رؤية عملية برية كبيرة، معتبرا أنه لم يروا ذلك في هذه المرحلة.

وأكد كيربي أن بلاده لا تدعم عملية برية كبيرة في رفح، وأن بايدن صرح من قبل بأنه حال حدوث ذلك قد يضطر لاتخاذ قرارات مختلفة.

تفاعل واسع

وأثارت هذه المواجهة، حالة من التفاعل وسط انتقادات حادة للإدارة الأمريكية.

ذخائر أمريكية في محرقة رفح

وكان تحليل أجرته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، قد توصل إلى أنه “تم استخدام ذخائر مصنوعة في الولايات المتحدة في الغارة الإسرائيلية الدامية على مخيم للنازحين في رفح يوم الأحد.

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وأجري التحليل على مكان الحادث مع مراجعة أجراها خبراء الأسلحة المتفجرة، حيث تبين ذيل قنبلة أمريكية الصنع” صغيرة القطر من طراز “جي بي يو-39″، وهي قنبلة منزلقة موجهة بدقة، زنة 110 كيلوغرامات.

وحددت مقاطع فيديو لتحديد الموقع الجغرافي تظهر خيامًا مشتعلة بالنيران في أعقاب الغارة على مخيم النازحين داخليًا المعروف باسم “مخيم السلام الكويتي 1”.

واستشهد ما لا يقل عن 45 شخصًا قتلوا وأصيب أكثر من 200 آخرين بعد اندلاع حريق في أعقاب الغارة الإسرائيلية على مشارف مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال.

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