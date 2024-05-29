الرئيسية » تقارير » نظام المهداوي يكتب: يدفعون الشباب العربي نحو أحضان الإخوان ثم يحاربونهم ويعتقلونهم!

نظام المهداوي يكتب: يدفعون الشباب العربي نحو أحضان الإخوان ثم يحاربونهم ويعتقلونهم!

بقلم
نظام المهداوي يكتب: يدفعون الشباب العربي نحو أحضان الإخوان ثم يحاربونهم ويعتقلونهم!

وطن – لا يطرحون بديلاً، وحتى في ثوراتهم المضادة كان هدفهم فقط قمع الإسلام السياسي، والبديل له عودة الدولة العميقة أو عودة العسكر للحكم وتغافلوا عن أسباب قيام الثورات، من قمع وفساد وغياب الحريات والعدالة الاجتماعية وانتشار البطالة والفقر، مقابل ثراء متزايد لرجال السلطة.

في مصر تم رعاية الانقلاب الذي أشرفت عليه إسرائيل بأداة إماراتية. وكان البديل عن تطلعات الشعب نظام عسكري ديكتاتوري، فاقم القضايا التي ثار من أجلها المصريون فامتلأت السجون بنحو 100 ألف معتقل مصري، وانهار الجنيه وتم تدمير الاقتصاد بعد احتكار الجيش له.

وباع رئيسها الانقلابي مؤسساتها وتنازل عن “تيران وصنافير“، ووقع على وثيقة التنازل عن مياه النيل.

كل هذا تم برعاية محمد بن زايد “عراب الثورات المضادة والوكيل المعتمد للصهاينة”.. فماذا كان بديل ابن زايد عن الإسلام السياسي؟

اختراع دين جديد أسماه “الإبراهيمي” وبنى له المعابد، ثم قام بإنشاء مركز “تكوين” لينفي كل البديهيات التي يعتنقها المسلمون، ومنها التشكيك بالإسراء والمعراج ووجود الأقصى في أرض فلسطين.

البديل إذن عن الإسلام السياسي هو التسليم للمشروع الصهيوني والتخلي عن مفاهيم الإسلام، وتحويله إلى “دين كهنوتي” لا علاقة له بشؤون الحكم والسياسة، حتى تصل إلى نتيجة مفادها أن معظم الأنظمة العربية الديكتاتورية باتت مشكلتها مع الله وما أنزله في كتابه. وليس فقط بمن يعتنق هذا الدين ويصبح عنده حمية ألا يكون خاضعا للاستعمار أو يقف متفرجاً على مذابح أشقائه في دولة مجاورة.

جماعة الإخوان قدمت مشروعاً مختلفاً اتفقت معه أم اختلفت فلا يوجد أي مشروع غيره، يقابل مشروع الأنظمة المستبدة التي تدفع شبابها دفعاً نحو أحضان الإخوان وجماعات الإسلام السياسي.

  • اقرأ أيضا:
“انفجار قادم”.. إيكونوميست تحذر من حدوث “ربيع عربي” جديد شرارته غزة

فلا بديل ولا مشروع لتلك الأنظمة سوى البقاء في الحكم ومواصلة نهب خيرات الوطن، ولو كان ذلك سيسبب حروباً أهلية تأكل ألأخضر واليابس، كما حدث باليمن وليبيا والسودان.

وجاءت حرب الإبادة في غزة وكانت القشة التي فشلت الأنظمة في التعلق بها، واتخاذ مواقف وطنية تبيض صورها عند الشعوب وتنقذ نفسها.

وبدل من مناصرة الفلسطينيين تآمروا ومنعوا التعاطف معهم وبعضهم هرع لمناصرة دولة الاحتلال، وأطلق ذبابه وإعلامييه لتجريم المقاومة وتحميلها مسؤولية إبادة الفلسطينيين.

في وقت يرى فيه الشباب العربي بوضوح تام: من فعلاً يحارب المشروع الصهيوني، ومن يحارب الله ويحاول تغيير دينه ويعتقل ويقتل ويفسد في الأرض.

قد يعجبك أيضاً

إسرائيل تعلن سيطرتها الكاملة على محور فيلادلفيا وتزعم العثور على 20 نفقا

إسرائيل تعلن سيطرتها الكاملة على محور فيلادلفيا وتزعم العثور على 20 نفقا

"رغيف العيش".. السيسي يُلهب ظهور المصريين مجددا ويواصل تنفيذ مخطط "خراب مصر"

“رغيف العيش”.. السيسي يُلهب ظهور المصريين مجددا ويواصل تنفيذ مخطط “خراب مصر”

نظام المهداوي يكتب: يدفعون الشباب العربي نحو أحضان الإخوان ثم يحاربونهم ويعتقلونهم!

نظام المهداوي يكتب: يدفعون الشباب العربي نحو أحضان الإخوان ثم يحاربونهم ويعتقلونهم!

نيكي هيلي توقع على قذائف الاحتلال

“اقض عليهم”.. نيكي هيلي تثير غضبا بتوقيعها على قذائف لجيش الاحتلال (شاهد)

كتائب القسام تنفذ عملية نوعية ضد قوة إسرائيلية في رفح

القسام تنفذ عملية نوعية في معارك رفح: تفجير دقيق ومحاولة لأسر جندي فقتله الاحتلال

سفاح التجمع الخامس

مفاجآت مدوية جديدة في قضية سفاح التجمع بمصر.. كورسات إنجليزي وفيديوهات مخلة مع جثث

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior