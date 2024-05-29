فيديو من زيارة حسن نصر الله لوالدته قبل وفاتها.. تحرك غير مألوف في أجواء الحرب

وطن – بثت قناة المنار، مشاهد من زيارة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، لوالدته في المستشفى قبل وفاتها هذا الأسبوع، إثر مرض مزمن كانت تعاني منه منذ سنوات.

وأظهرت اللقطات، تواجد نصر الله بجانب سرير والدته في المستشفى، حيث كان جالسا بجانبها ويتبادل الحديث معها، وشوهد وهو يقبل يدها.

بالفيديو | مشاهد خاصة من زيارة السيد #نصرالله إلى والدته الفاضلة “أم حسن” في المستشفى pic.twitter.com/Th3Ry6iTQ0 — قناة المنار (@TVManar1) May 28, 2024

وجاءت هذه الزيارة لتمثل المرة الأولى التي يظهر فيها نصر الله وهو يجري زيارات، خارج المحيط الأمني المشدد الذي يحكم تحركاته.

يأتي ذلك بسبب أجواء التصعيد التي يخوضها حزب الله مع الاحتلال، ضمن تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أعلن نصر الله منذ اليوم الأول أن لبنان جبهة مساندة.

تشييع جثمان والدة حسن نصر الله

وكانت والدة نصر الله “نهدية صفي الدين” شيعت جنازتها، يوم الأحد الماضي، في حسينية الإمام الصدر، ودفنت في مقبرة “روضة الشهيدين” في الضاحية الجنوبية من بيروت.

ظهور متلفز لحسن نصر الله

وظهر نصر الله في خطاب متلفز، بمناسبة مرور 3 أيام، على وفاة والدته، وقال إن المجازر الإسرائيلية على محافظة رفح جنوبي قطاع غزة “عبرة” لمن يراهن على المجتمع الدولي والقوانين الدولية من أجل حماية لبنان من عدوان إسرائيل.

وصرح نصر الله: “المجازر الإسرائيلية يجب أن تكون عبرة لنا، ولمن يراهن على المجتمع الدولي والقوانين الدولية من أجل حماية لبنان من عدوان إسرائيل”.

وجاء هذه الرسالة في رد منه على أصوات داخلية في لبنان تدعو إلى وقف حزب الله، هجماته على إسرائيل حتى لا يجر البلد إلى حرب أوسع.

واستدل على ذلك بتحدي إسرائيل إرادة العالم والمجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية التي أمرت بوقف الهجوم على رفح، في إشارة إلى مقابلة إسرائيل قرار المحكمة بتصعيد الهجوم على رفح، وارتكاب مجازر مروعة.