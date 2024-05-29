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“رغيف العيش”.. السيسي يُلهب ظهور المصريين مجددا ويواصل تنفيذ مخطط “خراب مصر”

بقلم
"رغيف العيش".. السيسي يُلهب ظهور المصريين مجددا ويواصل تنفيذ مخطط "خراب مصر"

وطن – في قرار جديد لنظام السيسي فجر موجة غضب شعبية على مواقع التواصل قررت حكومة مصطفى مدبولي، الأربعاء، تحريك سعر “رغيف العيش” المدعوم ـ أساس معيشة مواطن الطبقة المتوسطة والفقيرة ـ من 5 قروش إلى 20 قرشا أي بنسبة 300%.

القرار الذي أعلنه “مدبولي” على الهواء في مؤتمر صحفي وسيتم تطبيقه بعد يومين، جاء فيه أن الحكومة قررت رفع سعر رغيف الخبز المُدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا اعتبارًا من مطلع يونيو المقبل، بما يوازي زيادة بنسبة 300%.

وذلك في أول تحريك لسعر رغيف الخبز المدعوم منذ 36 عامًا، والذي يعتمد عليه نحو 70 مليون مصري.

“حتى رغيف العيش لم يتركه السيسي”

ويشار إلى أنه ضمن منظومة الخبز المدعم، كان كل مواطن مستحق لهذا الدعم يحصل على 5 أرغفة يوميا بـ25 قرشا. وهو الغذاء الأساسي الذي يعتمد عليه غالبية الشعب في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار السلع الغذائية والتي باتت بعيدا عن متناول الأسر المتوسطة والفقيرة.

وفي هذا السياق وضمن ردود الأفعال المستنكرة لهذا القرار على منصات التواصل، كتب أحد النشطاء ما نصه:”واحدة ست جبناها تنظف البيت جات تاني يوم فرحانة، قالت: دلعت عيالي وجبتلهم غموس بطاطس وجبنة، كان الأساس عندهم يعني العيش الحاف!! نفسي أعرف الست دي هتعيش إزاي بعد رفع الدعم عن رغيف العيش.. غلابة كتير ساترهم رغيف العيش.”

فيما دون عماد الحكيم: “حد حكالك علي الناس اللي بتروح الفرن وبتطلب كام رغيف من اي حد واقف.. حد حكالك أن في ناس العيش هو الأساس عندهم وجنبها اي حاجة.”

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وتابع مشيرا لكارثية هذا القرار الذي يدمر الشيء الوحيد الذي تبقى للطبقات المسحوقة:”طب انت عارف ان في ناس مش لاقية العيش الحاف.. انت عارف علاقة المصريين بالعيش .. انت عارف قرار زي ده هيعمل ايه .. انا متضايق ومش عارف اقول ايه لان اللي حصل كارثة.”

وزير التموين يستفز المصريين: “لسه ببلاش”

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد والبجاحة من نظام السيسي، بل ذهب وزير التموين علي مصيلحي لاستفزاز المصريين والشعب المطحون عقب قرار رفع أسعار الخبز المدعم.

وقال في تصريحات صحفية له:” احنا بنتكلم عن 5 أرغفة بجنيه.. وقيمتهم الحقيقية 6.25 جنيه.. يعني برضه بنديه للمواطن ببلاش.”

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وهاجمه الكاتب المصري سليم عزوز بقوله:”صح مافيش حاجة بخمسة قروش دلوقتي.. حتى حبة الكرملة بقت بنص جني.. بس برضه مافيش واحد فاشل يعين وزير مرتين.. مرة في عهد مبارك فيفشل.. ومرة في عهد السيسي ليؤكد فشله، بينما أنجح وزير في تاريخ الوزارة في السجن ، وكل هذا لأنك ضابط وباسم عودة مدني!”

“أين أيام باسم عودة؟”

فيما قارن نشطاء الوضع الحالي لوزارة التموين وأسعار السلع، بأيام وزير التموين بعهد حكومة مرسي، المعتقل حاليا الدكتور باسم عودة.

وكان للدكتور باسم عودة، الذي ضغط عليه نظام السيسي ليستمر في منصبه ضمن حكومة الانقلاب لكنه فضل السجن على ذلك، الفضل الأول في منظومة التموين الموجودة حاليا بكفاءة وجودة غير مسبوقة في تاريخ مصر وتصب في مصلحة المواطن بشكل كبير.

مدبولي “يستغفل الشعب”

في مؤتمره الصحفي زعم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن “تكلفة رغيف الخبز على الدولة جنيه وربع”. وهو تصريح غير دقيق، إذ بلغت تكلفة رغيف الخبز في موازنة العام المالي الجاري 2023/ 2024 أقل من جنيه واحد.

بحسب البيان المالي للموازنة العامة للدولة 2023/ 2024، ولم تبلغ جنيه وربع كما ادعى مدبولي.

ووفق تحقيق لمنصة “صحيح مصر” جاء بالبيان المالي للموازنة، أن الدولة استمرت في تقديم رغيف الخبز بسعر خمسة قروش بالرغم من ارتفاع تكلفته لما يقرب من جنيه.

كما وقع مدبولي بخطأ آخر عندما قال: “إحنا بنتكلم على 120 مليار جنيه النهاردة دعم للخبز”.

وهو أيضا تصريح غير دقيق، إذ بلغ دعم رغيف الخبز في موازنة العام المالي الحالي 2023/ 2024 نحو 91.5 مليار جنيه فقط، بحسب البيان المالي للموازنة العامة للدولة 2023/ 2024، وليس 120 مليار جنيه كما ادعى مدبولي.

كما بلغت قيمة دعم رغيف الخبز في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2024- 2025 نحو 90.7 مليار جنيه فقط، بحسب البيان المالي لمشروع الموازنة، وليس 120 مليار جنيه كما ادعى مدبولي.

واتهم ناشطون صراحة عبدالفتاح السيسي بأنه ينفذ أجندة ومخطط متعمد “لخراب مصر”، عبر إغراقها بالديون وبيع أصول الدولة وأراضيها، ورهن اقتصاد البلاد لصندوق النقد الدولي.

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