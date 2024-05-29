بينهم محمد صلاح ودياب والسقا.. نشطاء يشهرون سلاح المقاطعة بوجه مشاهير عرب يدعمون “بيبسي” (شاهد)

وطن – تعرض عدد من الفنانين والمشاهير العرب لانتقادات واسعة بعد مشاركتهم في إعلان لشركة “بيبسي” المدرجة على لائحة المقاطعة في ظل الإبادة المستمرة لغزة ودعمها للاحتلال الإسرائيلي.

ومنهم نجم ليفربول محمد صلاح، والفنان عمرو دياب، والفنانة نوال الزغبي، و”أحمد السقا”، والنجم السعودي “سامي الجابر” و”كريم محمود عبد العزيز” و”قصي خضر” إلى جانب نجم الكرة البرازيلي “ربوبرتو كارلوس”.

محمد صلاح وعمرو دياب وإعلانات بيبسي

ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت حملات المقاطعة الشعبية ضد شركات غربية للمشروبات الغازية، قيل إنها تدعم إسرائيل أو تتعاطف مع دولة الاحتلال، ومنها “كوكا كولا”، و”بيبسي”، وغيرها من الشركات.

وقال تقرير للتلفزيون العربي إن الإعلان الذي شارك فيه هؤلاء النجوم والمشاهير أثار غضباً واسعاً على مواقع التواصل، وعدّه بعضهم استفزازاً لمشاعرهم في ظل هذه الحرب الوحشية التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة.

منهم محمد صلاح وعمرو دياب.. انتقادات ودعوات إلى مقاطعة فنانين عرب بعد مشاركتهم في إعلان شركة بيبسي الجديد المدرجة على لائحة المقاطعة@AnaAlarabytv pic.twitter.com/Cw08RTLD9x — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 28, 2024

وعلق دكتور مصطفى جاويش”:”على نفسها جنت براقش”قائمة المقاطعة الجديدة”. وأضاف :”لمن يدعمون من يدعم حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للشعب فى غزة البوصلة واضحة والأحداث فاضحة هؤلاء من الصهاينة العرب”.

“على نفسها جنت براقش”

قائمة المقاطعة الجديدة

لمن يدعمون من يدعم حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي

للشعب فى #غزة

البوصلة واضحة والأحداث فاضحة

هؤلاء من #الصهاينة_العرب pic.twitter.com/VsTL0y9pME — دكتور مصطفى جاويش (@drmgaweesh) May 28, 2024

وعلق “أحمد شوقي”: “إعلان بيبسي الجديد نعلم كيف تبيع نفسك ودم إخواتك بشوية فلوس مع إنك مش محتاج.” وأضاف: “عرفوهم إنهم خسروا مكسبوش”.

وقال “محمد مختار: “كل الذين شاركوا في إعلان بيبسي أو إعلان كوكاكولا يتحدى المقاطعة، ويدعم ويمول الإبادة الجماعية في غزة بصورة مباشرة”.

وعقب حساب باسم “ديدو”: ” أكيد حيقولوا ده إعلان بيبسي المصرية أو الإعلان متصور قبل المقاطعة أو عمرو دياب صورو غصب عنو”.

واستدرك بسخرية :” كان مخطوف مثلاً أو كان ده شبهو أو الفلوس حتروح لفلسطين.. حتقولو إيه كمان.”

بيبسي تستفز المقاطعين

وجاء هذا الإعلان التلفزيوني بعد تداول صور لإعلان ” خليك عطشان” قبل أيام للشركة ذاتها مما استوجب الرد على الإعلان وإطلاق وسم “أنا مش عطشان .. وخليك خسران”.

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وفي وقت سابق من هذا الشهر اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة المشاهير والمؤثرين العرب والشركات الداعمة لهم، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع عزة المستمرة منذ، السابع من أكتوبر الماضي.

وفي هذا السياق نشر الإعلامي المصري المعارض “معتز مطر” أسماء مجموعة من أبرز المشاهير العرب، الذين دعموا الكيان أو صمتوا على الإجرام والإبادة التى حدثت ولا تزال في غزة.

وتضمنت القائمة العديد من مشاهير الفنانين والمؤثرين على منصات التواصل، ومنها (الفنانة رغدة والفنانة لين الصعيدي وبيسان اسماعيل وعمرو مسكون، الدكتورة خلود وديانا كرزون، وسارة ميلاد وشمس الفارس) وغيرهم الكثير.

وعلق الإعلامي مطر على القائمة التي نشرها على حسابه في موقع “إكس”: “مقاطعة المشاهير امتداد جديد وواجب وهو أضعف الإيمان استكمالاً لمقاطعة الشركات التي تدعم الكيان والتي تفوق فيها أهل مصر والأردن وعمان”.