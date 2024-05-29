بينما تجاهل السيسي ونظامه الشهداء.. هاكان فيدان يعزي أسرة الجندي عبد الله رمضان (فيديو)

وطن – قدم وزير الخارجية التركي “هاكان فيدان” تعازيه لأهل الجندي المصري “عبد الله رمضان حجي”، الذي قضى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في معبر رفح.

والاثنين، أعلن الجيش المصري استشهاد جندي من قواته على الشريط الحدودي مع رفح، مؤكدا فتح تحقيق في الحادث.

ونقلت وسائل إعلام مصرية أمس عن مصدر بأن القاهرة “تحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود”، بعد هذه الحادثة.

“يُظهِر مدى خطر توسع الصراع”.. وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يتوجه بالتعازي لذوي الجندي المصري الذي قُتل برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أمس، عند معبر رفح pic.twitter.com/qceB69WXSB — TRT عربي (@TRTArabi) May 28, 2024

فيدان يعزي باستشهاد عبدالله رمضان

وقال هاكان فيدان خلال مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، مع نظيره الكمبودي سوك تشيندا صوفيا، في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة بأن إسرائيل قتلت جنديًا مصريًا، الاثنين، عند بوابة رفح الحدودية، وأن هذا التطور يظهر مرة أخرى مدى خطورة انتشار الحرب الإسرائيلية على المنطقة.

وأضاف بهذا الصدد: “أتقدم بالتعازي إلى الحكومة والدولة المصرية، وأتمنى الرحمة من الله لأخينا الجندي الشهيد، وأقدم تعازينا لأسرته نيابة عني وعن دولتي”.

الشهيد عبدالله رمضان

وقتل رمضان وهو أحد أفراد حرس الحدود المصريين، الإثنين، في تبادل لإطلاق النار مع قوات إسرائيلية عند معبر رفح.

وقال المتحدث العسكري المصري إن القوات المسلحة المصرية تجرى تحقيقاً بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودى برفح مما أدى إلى إستشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين.

انتقادات لنظام السيسي

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص رسالة العزاء التي وجهها وزير الخارجية التركي للجندي المصري.

وزير الخارجية (التركي) حاقان فيدان، يتوجه بالتعازي لأهل الجندي المصري “عبد الله رمضان حجي” الذي استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في معبر رفح ، تخيل يا مؤمن وزراء الدول الأخرى يعزون أسرة الشهيد (المصري)، ووزير الدفاع (المصري) لم يكلف خاطره بكلمة عزاء لأمه المكلومة، ولا أي مسؤول،… pic.twitter.com/jKv3Z1Pbky — جمال سلطان (@GamalSultan1) May 28, 2024

وعلق الكاتب الصحفي جمال سلطان: “تخيل يا مؤمن وزراء الدول الأخرى يعزون أسرة الشهيد (المصري)، ووزير الدفاع (المصري) لم يكلف خاطره بكلمة عزاء لأمه المكلومة، ولا أي مسؤول، ولا الدولة المصرية بكاملها”.

وأضاف :”هل أدركت الآن إلى أي حضيض وصلت قيمة المواطن المصري ـ مدني أو عسكري ـ عند حكومته ؟!”

وجع قلب وزير خارجية تركيا يقدم التعازى لاهل الشهيد ورئيس البلد ومسؤوليها اموات ربنا يرحم الشهيد عبدالله رمضان وزميله الذى لحق به ويزيح الغمة عن الامة التى طالت وطال ظلامها — Hala Selim (@HalaSelim20) May 28, 2024

وعقبت “هالة سليم” :”وزير خارجية تركيا يقدم التعازي لأهل الشهيد ورئيس البلد ومسؤوليها اموات ربنا يرحم الشهيد عبد الله رمضان وزميله الذي لحق به ويزيح الغمة عن الأمة التي طالت وطال ظلامها”.