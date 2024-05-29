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القسام تنفذ عملية نوعية في معارك رفح: تفجير دقيق ومحاولة لأسر جندي فقتله الاحتلال

بقلم
كتائب القسام تنفذ عملية نوعية ضد قوة إسرائيلية في رفح

وطن – كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، عن تنفيذها عملية نوعية ضد قوات الاحتلال في معارك رفح.

وقالت كتائب القسام في بيان: “تمكن مجاهدو القسام أمس من تنفيذ عملية مركبة بعد استدراج قوة صهيونية لأحد الكمائن قرب مدرسة الشوكة شرق مدينة رفح وتفجير عبوة رعدية بها وقتل 4 من أفرادها وإصابة عدد آخر”.

وأضافت: “فور وصول قوات النجدة تمكن مجاهدونا من قنص جنديين من أفراد القوة، وخلال محاولة مجاهدينا أسر أحد الجنود قام العدو بقتله وهبطت طائرة مروحية لنقل القتلى والمصابين خلال العملية”.

وفي عملية أخرى، أفادت القسام بتمكن مجاهديها من استهداف عدد من الجنود الإسرائيليين الذين تحصنوا داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد “TBG” في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

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بالتزامن مع ذلك، أفادت قناة الجزيرة بمقتل عشرة ضباط وجنود إسرائيليين وإصابة 135 آخرين في عموم قطاع غزة منذ بدء عملية رفح قبل نحو أسبوعين.

اعتراف إسرائيلي بمقتل 3 جنود

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قد أكدت مقتل 3 عسكريين من لواء ناحال وإصابة 5 ثلاثة منهم في حالة خطيرة.

يأتي هذا فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن العسكريين الثلاثة من كتيبة ناحال وقتلوا في انفجار عبوة ناسفة بمبنى في رفح.

ويواصل جيش الاحتلال تكبد المزيد من الخسائر في المعارك أمام المقاومة الفلسطينية مع فشله المستمر في تحقيق أهداف الحرب المعلنة.

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