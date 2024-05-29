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“اقض عليهم”.. نيكي هيلي تثير غضبا بتوقيعها على قذائف لجيش الاحتلال (شاهد)

بقلم
نيكي هيلي توقع على قذائف الاحتلال

وطن – أحدثت المندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، حالة من الغضب، بعد مشاركتها في حملة توقيعات على القذائف التي يطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وانتشرت صورة لنيكي هيلي ذات الأصول الهندية، وهي توقع على صاروخ، وتكتب عبارة “اقض عليهم.. أمريكا تحب إسرائيل دائما”.

ونشر وزير التراث الإسرائيلي المتطرف عميحاي إلياهو، على “إكس“، صورة هيلي وهي توقع على القذيفة.

وقال معلقا على ذلك: “هناك أناس في العالم لم تعمهم أكاذيب التقدم ومعابد الحكمة المزيفة. نيكي هيلي هي واحدة من أهمهم”.

غضب من تصرف نيكي هيلي

وواجهت هيلي انتقادات بعد انتشار الصور على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال ألون لي غرين مؤسس حراك “نقف معا” اليهودي العربي للسلام، عبر حسابه بمنصة إكس: “أعزائي الأميركيين، زارتنا نيكي هيلي اليوم: زارت مستوطنات الضفة الغربية، ووقّعت بعبارة اقضوا عليهم على قذيفة. هذا مقزز. هل يمكنكم استعادتها؟ لدينا هنا (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير ولا نريد سياسييكم الذين يروجون للموت القذر. شكرا”.

وكانت هيلي سفيرة لبلادها لدى الأمم المتحدة خلال عهد دونالد ترامب، واعتُبرت من الصقور في إدارته، وتزامنت ولايتها مع تمثيل دانون لبلاده في المنظمة الأممية.

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وانسحبت هيلي، البالغة 52 عاما، من السباق للوصول إلى البيت الأبيض في مارس، بعد تلقيها هزائم ثقيلة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري أمام ترامب، الذي أعلنت الأسبوع الماضي بعد صمت طويل أنها ستصوّت له.

دعوة لمواصلة تسليح إسرائيل

وسبق أن دعت هيلي الحكومة الأميركية إلى مواصلة تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل في الحرب.

وقالت للصحفيين خلال زيارتها إسرائيل، وفق مجلة “نيوزويك” الأمريكية، إن واشنطن “بحاجة إلى تزويد إسرائيل بكل ما تحتاجه، والتوقف عن إخبارهم بطريقة خوض هذه الحرب”.

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