“اقض عليهم”.. نيكي هيلي تثير غضبا بتوقيعها على قذائف لجيش الاحتلال (شاهد)

وطن – أحدثت المندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، حالة من الغضب، بعد مشاركتها في حملة توقيعات على القذائف التي يطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وانتشرت صورة لنيكي هيلي ذات الأصول الهندية، وهي توقع على صاروخ، وتكتب عبارة “اقض عليهم.. أمريكا تحب إسرائيل دائما”.

ونشر وزير التراث الإسرائيلي المتطرف عميحاي إلياهو، على “إكس“، صورة هيلي وهي توقع على القذيفة.

وقال معلقا على ذلك: “هناك أناس في العالم لم تعمهم أكاذيب التقدم ومعابد الحكمة المزيفة. نيكي هيلي هي واحدة من أهمهم”.

وواجهت هيلي انتقادات بعد انتشار الصور على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال ألون لي غرين مؤسس حراك “نقف معا” اليهودي العربي للسلام، عبر حسابه بمنصة إكس: “أعزائي الأميركيين، زارتنا نيكي هيلي اليوم: زارت مستوطنات الضفة الغربية، ووقّعت بعبارة اقضوا عليهم على قذيفة. هذا مقزز. هل يمكنكم استعادتها؟ لدينا هنا (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير ولا نريد سياسييكم الذين يروجون للموت القذر. شكرا”.

Dear Americans, Nikki Haley visited us today: She went to the West Bank settlements and then went to sign on a bomb “finish them”. Just disgusting. Can you please take her back? We already have one Ben Gvir & we don’t need your filthy death promoting politicians as well. Thanks! pic.twitter.com/8nnLxHzNHl

— Alon-Lee Green – ألون-لي جرين – אלון-לי גרין 🟣 (@AlonLeeGreen) May 28, 2024