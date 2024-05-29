أول ظهور للملك سلمان منذ إعلان إصابته بالتهاب رئوي.. هكذا بدت حالته الصحية (شاهد)

وطن – أثير تفاعل كبير بعد ظهور العاهل السعوديّ الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ إعلان إصابته بالتهاب رئوي، دخل على إثره المشفى قبل أسابيع.

وجاء ظهور العاهل السعودي، خلال ترؤسه اجتماعا للحكومة عبر دائرة الفيديو، بعد أكثر من أسبوع من الإعلان عن معاناته من التهاب في الرئة استوجب خضوعه لبرنامج علاجي.

اجتماع برئاسة الملك سلمان

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، إنّ الملك سلمان البالغ (88 عاما) ترأس جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي، وأرفقت صوراً للملك وهو يتابع الاجتماع من مكتبه.

وذكرت الوكالة أنّ “الملك يوجه شكره لأبنائه وبناته شعب المملكة على مشاعرهم ودعواتهم الطيبة” بعد الإعلان عن أنّه كان يعاني ارتفاعا في درجة الحرارة وألماً في المفاصل، ما استدعى إجراء فحوص طبية هي الثانية له في أقل من شهر.

تصرف نادر من السلطات

ومن النادر أن تنشر المملكة بيانات تتعلق بصحة الملك الذي يقود الدولة النفطية الثرية منذ 2015، لكن يبقى نجله ولي العهد الأمير محمد البالغ 38 عاما، الحاكم الفعلي للبلاد ويدير شؤونها العامة واليومية.

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يُشار إلى أنه في نهاية نيسان / أبريل الماضي، أعلن الديوان الملكي السعودي أنّ العاهل السعودي أُدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء “فحوصات روتينية”، وغادر في اليوم عينه.

أزمات صحية سابقة

وفي أيار/مايو 2022، أُدخل المستشفى حين مكث أكثر من أسبوع بقليل وخضع لفحوص طبية من ضمنها إجراء منظار للقولون، وكانت النتيجة سليمة”، حسبما أفاد الديوان الملكي حينها.

وفي آذار/مارس 2022، دخل الملك المستشفى بالرياض لإجراء “فحوصات طبية” و”تغيير بطارية منظم ضربات القلب.

وفي تموز/يوليو 2020، خضع الملك سلمان لعملية استئصال المرارة وأجريت له عام 2010 جراحة لمعالجة انزلاق غضروفي في العمود الفقري.