هل حقا وافق السيسي على طلب إسرائيلي لسحب الذخيرة الحية من الجنود المصريين عند معبر رفح؟

وطن – في محاولات التضليل التي دأب عليها حساب باسم “سام يوسف” على موقع إكس (تويتر سابقًا)، نشر المذكور خبرًا منسوباً لقناة عبرية انتشر بشكل واسع يخص الجيش المصري وقيادته، ليتضح أن الخبر مفبرك وإشاعة مقصودة.

ويقول نص الخبر الذي روجه حساب سام يوسف المزعوم: “عاجل القناة الإسرائيليّة ١٤ عن مصدر رفيع المستوى: القيادة المصرية وافقت علي طلب إسرائيلي لسحب الذخيرة الحية من أسلحة أفراد الجيش المصري المتواجدين في معبر رفح وعلى طول الحدود. فضيحة مكتملة الأركان”.

عاجل⛔️ القناة الإسرائيليّة ١٤ عن مصدر رفيع المستوى: القيادة المصرية وافقت علي طلب إسرائيلي لسحب الذخيرة الحية من أسلحة أفراد الجيش المصري المتواجدين في معبر رفح وعلى طول الحدود.

فضيحة مكتملة الأركان ‼️ pic.twitter.com/rsb4uQsWL6 — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) May 28, 2024

ليتبين أن الخبر الذي روج له تزامنا مع حادث تبادل إطلاق النار بين الجنود المصريين وجنود الاحتلال عند معبر رفح، مفبرك وعار عن الصحة.

وخلت منصات القناة 14 الإسرائيلية على مختلف الوسائط الرقمية، من أي خبر بهذا المحتوى، كما لم يعثر على أي مصدر موثوق نشر هذا الكلام.

تفنيد الخبر الكاذب

وقالت منصة “متصدقش” المتخصصة بكشف الأخبار والفيديوهات والصور الزائفة إن موقع “القناة 14” نشر يوم، الثلاثاء 28 مايو 2024، عدة أخبار تتعلق بالاشتباكات التي وقعت بين جنود الجيش المصري وقوات جيش الاحتلال التي تسيطر على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ما أسفر عن استشهاد جنديين مصريين، لكنه لم يذكر في أي من هذه الأخبار الادعاء الذي نشره “سام يوسف”.

📌 نشر حساب #سام_يوسف على موقع إكس (تويتر سابقًا)، خبرًا انتشر بشكل كبير جدًا يقول: “عاجل القناة الإسرائيليّة ١٤ عن مصدر رفيع المستوى: القيادة المصرية وافقت علي طلب إسرائيلي لسحب الذخيرة الحية من أسلحة أفراد #الجيش_المصري المتواجدين في #معبر_رفح وعلى طول الحدود. فضيحة مكتملة… pic.twitter.com/9g1ZyzdKzs — متصدقش (@matsda2sh) May 28, 2024

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023، عززت مصر تواجدها الأمني على الحدود الشرقية مع فلسطين و إسرائيل.

ووفق المنصة قامت مصر في فبراير 2024، وتزامنًا مع التهديد الإسرائيلي باجتياح رفح، بزيادة قواتها بشكل كبير، إذ صرح مصدران أمنيان لوكالة رويترز، بأنه تم إرسال نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرق سيناء لتعزيز حماية الحدود.

وسبق أن رصد فريق “متصدقش” نشر حساب “سام يوسف” على منصة إكس، عشرات الشائعات والأخبار الكاذبة خلال الفترة الماضية، وقام بتصحيح العديد منها.

اقرأ أيضا:

مرتبط بشبكة لجان إسرائيلية

وكانت منصة “إيكاد” المتخصصة في التحقق من الأخبار، كشفت تفاصيل مثيرة حول حساب “سام يوسف”، موضحة أنه مرتبط بشبكة لجان إسرائيلية، ويسلط الضوء على توجهاته الفكرية المتطابقة مع الحملات الصهيونية، الممنهجة التي تستهدف عددًا من القضايا العربية والإسلامية.

🔻إيكاد يكشف للمرة الأولى ارتباط حساب الدكتور “سام يوسف” بشبكة لجان إسرائيلية، ويسلط الضوء على توجهاته الفكرية المتطابقة مع الحملات الصهيونية. — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) March 1, 2023

وأضافت إيكاد، أن “سام يوسف” يصف نفسه في “بايو إكس” وموقع مركز العقل العالي الذي أسسه، أنه يملك الكثير من شهادات الدكتوراه في علم النفس، بجانب عضويته في أكثر من 10 مؤسسات متعلقة بالعلاجات الروحانية والميتافيزيقية.

وأشارت إلى أن تحليلها لحسابه خلال شهري يناير وفبراير فقط، وصل عدد متابعيه إلى 125.5 ألف، بعد أن كان لديه 15.4 ألف متابع فقط نهاية ديسمبر وبضع مئات مطلع 2022.

كما يدعي “سام” أنه مُسلم في تغريداته، وينشر الكثير من الآيات القرآنية، بينما كشفت منصة إيكاد أنه عضو في الجمعية الأمريكية للمستشارين المسيحيين، وذكر في موقع مؤسسة christian counselor directory أنه “مستشار مسيحي محترف” ويقدم استشارات للقساوسة المسيحيين واستشارات الطلاق والزواج المسيحية.