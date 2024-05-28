نجا من الموت في قصف إسرائيلي سابق.. الكشف عن هوية الجندي المصري شهيد إطلاق النار على الحدود

وطن – كشفت منصة متصدقش هوية الجندي المصري الذي استشهد في تبادل لإطلاق نار بين قوات الاحتلال وجنود مصريين عند معبر رفح.

وقالت المنصة، إنه ظهر الاثنين، استشهد مجند مصري علي الحدود المصرية الفلسطينية، في حادث إطلاق نار عند معبر رفح، بحسب بيان المتحدث العسكري.

📌 ظهر الاثنين 27 مايو 2024، استشهد #مجند_مصري علي #الحدود_المصرية الفلسطينية، في حادث إطلاق نار عند #معبر_رفح، بحسب بيان المتحدث العسكري. ◾ بعد البحث، توصلنا في “#متصدقش” إلى هوية المجند، وهو المجند #عبد_الله_رمضان، 22 عامًا، من #الفيوم، حاصل على شهادة دبلوم، ويقضي خدمة عسكرية… pic.twitter.com/i6ObGgzk6n — متصدقش (@matsda2sh) May 27, 2024

وأضافت أنها توصلت بعد البحث، إلى هوية المجند، وهو المجند عبد الله رمضان، 22 عامًا، من محافظة الفيوم، حاصل على شهادة دبلوم، ويقضي خدمة عسكرية مدة عامين عسكري في سلاح حرس الحدود.

ونقلت عن مصادر وثيقة الصلة، القول إن “رمضان” حين استُشهد كان يخدم في برج رعد 14، أول برج على خط الحدود، سرية نمر، بالفوج الأول حرس الحدود س 1، أول نقطة في البري، وهي الأقرب لمعبر رفح البري.

📷 الجندي عبد الله رمضان عشري الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود المصرية – الفلسطينية في #رفح pic.twitter.com/VSGC3k6Qwu — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 28, 2024

وخدم “رمضان” الأشهر الماضية في سرية 4، ساحل 10، في البحر المتوسط، وهي آخر نقطة في البري، وأول نقطة في البحر، كما خدم في س 2 المعروفة بالسرية غزال.

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وأشارت المصادر، إلى أن رمضان بدأ خدمته العسكرية، في سبتمبر 2022، وكان من المنتظر انتهاء الخدمة في سبتمبر 2024.

وأوضحت أن “رمضان” وزملاءه نجوا من الموت في فبراير 2024، عندما كانوا يتناوبون حراسة أحد النقاط الحدودية عند معبر رفح، بالتزامن مع قصف إسرائيلي تجاه المعبر.

📷من جنازة الجندي عبدالله رمضان عشري الذي استشهد في الاشتباك مع جنود الاحتلال الإسرائيلي على الحدود المصرية – الفلسطينية في #رفح pic.twitter.com/eMyB9UVg1i — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 28, 2024

وكان المُتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، قد صرح بأنّ القوات المسلحة، تجري تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح؛ مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين.

رواية مصرية تثير شكوكا

وفي رواية أثارت تشكيكا واسعا، قال مصدر أمني مصري لقناة “القاهرة الإخبارية” المحسوبة على جهاز المخابرات إن التحقيقات الأولية تشير إلى إطلاق النيران بين عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلى وعناصر من المقاومة الفلسطينية.

وتابع المصدر وفق القناة أن ذلك أدى إلى إطلاق النيران فى عدة اتجاهات، وقيام عنصر التأمين المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران.

#عاجل| مصدر أمني مطلع: التحقيقات الأولية لحادث إطلاق النيران واستشهاد جندي على الحدود تشير إلى إطلاق النيران بين عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلى وعناصر من المقاومة الفلسطينية.. أدت إلى إطلاق النيران فى عدة اتجاهات وقيام عنصر التأمين المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع… pic.twitter.com/RR6AgIeB1U — القاهرة الإخبارية – AlQahera News (@Alqaheranewstv) May 27, 2024

وأوضح المصدر الأمني أنه يجب على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته من خطورة تفجر الأوضاع على الحدود المصرية مع غزة ومحور فيلادلفيا، ليس أمنيًا فقط، لكن لمسارات تدفق المساعدات الإنسانية.

الرواية الإسرائيلية عن الحادث

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إنه يحقق في تقارير عن تبادل لإطلاق النار بين جنود إسرائيليين ومصريين.

وصف الاحتلال ما وقع بانه تبادل لإطلاق النار ينسف الراوية المصرية المزعومة، التي جاءت عبر “القاهرة الإخبارية”.

وأضاف جيش الاحتلال في بيان “وقع حادث إطلاق نار على الحدود المصرية.. الحادث قيد المراجعة وتجري مناقشات مع المصريين”.