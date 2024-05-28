تمثال لرجل يتخلص من وزنه الزائد يثير ضجة واسعة في مصر.. ما القصة؟

وطن – أثيرت حالة واسعة من الجدل في مصر بعد تداول صورة لتمثال قيل إنه مشروع تخرج طالب مصري.

ويظهر في الصورة تمثال صغير يبدو فيه رجل وهو ينحت لنفسه قواماً رشيقاً ويتخلص من وزنه الزائد.

وعلق الناشرون بالقول: “مشروع تخرج طالب مصريّ بكليّة الفنون الجميلة بعنوان +أنت المصلح الوحيد لنفسك+”.

وحظي المنشور بتفاعل واسع من صفحات عدّة على فيسبوك وأشاد مستخدمون في التعليقات بالتمثال.

حقيقة صورة التمثال المتداول

إلا أن التمثال ليس من صنع طالب مصريّ، حيث أرشد التفتيش عن الصورة إليها منشورة على صفحة عبر فيسبوك لنحات مكسيكيّ نشرها سنة 2020 مرفقة بصور أخرى للتمثال نفسه من زوايا مختلفة.

وأرفق النحات الصور بتعليق يقول فيه إنه يصمم ويصنع تماثيل من البرونز ويعرضها للبيع لعموم الناس.

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كما أن صاحب الحساب نشر صوراً أخرى لتماثيل مشابهة وأطلق عليها عنوان “الرجل الذي صنع نفسه بنفسه” وقال إنها مصممة من الرخام المقلد ويصل وزنها 13 كيلوغراماً.

وبالبحث عن اسم التمثال يمكن العثور عليه معروضاً للبيع على مواقع عدة تذكر اسم الفنان المكسيكي الذي صممه.