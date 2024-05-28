تفاعل واسع بعد جنون رونالدو في مباراة النصر والاتحاد (شاهد)

وطن – أثير تفاعل واسع مع الاحتفال الجنوني للبرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما حقق إنجازا تاريخيا خلال مواجهة فريقه النصر ضد اتحاد جدة في الجولة الـ34 الأخيرة لدوري روشن السعودي.

وكان رونالدو سجل هدفين في الدقيقتين 45 و69 ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 4-2.

🚨🚨🚨🚨🚨 هدف الاسطورة رونالدو الاول 💛 pic.twitter.com/ZuxyIwmMMT — يعقوب (@X99i3) May 27, 2024

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 هدف النصر الثاني عن طريق الاسطورة كريستيانو رونالدو 🥶💛🥶🥶💛💛🥶🥶💛 pic.twitter.com/ui8yB6MFkJ — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) May 27, 2024

رقم قياسي للدون البرتغالي

وبعد تسجيله الهدفين، أصبح البرتغالي الهداف التاريخي لدوري روشن في موسم واحد بعدما وصل إلى 35 هدفا.

وهذا هو أعلى رصيد تهديفي للاعب في موسم واحد منذ بداية دوري المحترفين السعودي في موسم 2008-2009.

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وتجاوز “الدون” الرقم القياسي السابق الذي سجله المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله (34 هدفا) في موسم 2018-2019 بقميص النصر

History is made and we’re now on GOAT time ⏱️🐐

Congratulations to Cristiano Ronaldo 🥳 pic.twitter.com/PKsEtBlU2L — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 27, 2024

واحتفل رونالدو بطريقة جنونية بعد الهدف الثاني الذي سجله وكسر به رقم حمد الله كما تلقى التهنئة من زملائه في نادي النصر فيما صفقت له الجماهير بحرارة.

تفاعل واسع

واحتفى الجمهور بالإنجاز الذي حققه رونالدو، مع ناديه السعودي.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 بتصوير من ارضية الملعب .. اللحظة التاريخية اللحظة التي أصبح فيها الأسطورة كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للدوري 🐐💛💛 pic.twitter.com/wJjHHsu1sV — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) May 27, 2024

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 للـتاريخ.. 35 هدف تاريخي من الأسطورة كرستيانو رونالدو أكثر من سجل في موسم واحد خلال دوري المحترفين السعودي عبر التاريخ الـ35 هدف في مقطع واحد .. استمتع! 💛🇸🇦👑

pic.twitter.com/LTJ6RgSaic — عمرو (@bt3) May 27, 2024

شاهدوا تفاعل المواقع العالمية مع رونالدو بعد أن أصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي وتعرفون أن رونالدو هو السبب الأول لمتابعة القنوات العالمية للدوري السعودي #cr7 #Ronaldo #كريستيانو_رونالدو #النصر pic.twitter.com/zOC0AQKm8A — غشام (@ghshaammm) May 27, 2024

أخلاق أدب تواضع فن طرب جنون شغف استمرار .. من مثلك يا رونالدو ؟ 🐐 تسقط اللوحه الأعلانيه .. والظاهره يساعد لنهوضنا ! نحن ورياضتنا ننهض بك يا أسطوره #كريستيانو_الهداف_التاريخي_35#النصر #النصر_الاتحاد pic.twitter.com/sptFFxHrel — نصراوي إلى الأبد 🖊️ (@NFC204) May 27, 2024

النصر يحتفي بلاعبه

وكتب نادي النصر على حسابه في منصة “إكس”: “هو هنا من أجل كتابة تاريخ رياضي جديد.. قائد النصر كريستيانو رونالدو يكسر الرقم القياسي للدوري السعودي كأكثر لاعب يسجل في موسم واحد”.

🟡 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐂𝐀𝐋 🔵 Cristiano Ronaldo breaks the Saudi League Record for most goals in a season 🤩

He reached now 35 Goals/31 Games. 🔥 The FIRST EVER To Be

THE LEAGUE TOP SCORER

of 4 Different Countries! 🐐 pic.twitter.com/1XxJ99Tfgq — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 27, 2024

وأضاف: “أصبح رونالدو أيضا أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق جائزة هداف الدوري في أربع دوريات مختلفة (إسبانيا، إيطاليا، إنجلترا والسعودية)”.