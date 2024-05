تفاعل واسع بعد جنون رونالدو في مباراة النصر والاتحاد (شاهد)

وطن – أثير تفاعل واسع مع الاحتفال الجنوني للبرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما حقق إنجازا تاريخيا خلال مواجهة فريقه النصر ضد اتحاد جدة في الجولة الـ34 الأخيرة لدوري روشن السعودي.

وكان رونالدو سجل هدفين في الدقيقتين 45 و69 ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 4-2.

وبعد تسجيله الهدفين، أصبح البرتغالي الهداف التاريخي لدوري روشن في موسم واحد بعدما وصل إلى 35 هدفا.

وهذا هو أعلى رصيد تهديفي للاعب في موسم واحد منذ بداية دوري المحترفين السعودي في موسم 2008-2009.

وتجاوز “الدون” الرقم القياسي السابق الذي سجله المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله (34 هدفا) في موسم 2018-2019 بقميص النصر

History is made and we’re now on GOAT time ⏱️🐐 Congratulations to Cristiano Ronaldo 🥳 pic.twitter.com/PKsEtBlU2L

واحتفل رونالدو بطريقة جنونية بعد الهدف الثاني الذي سجله وكسر به رقم حمد الله كما تلقى التهنئة من زملائه في نادي النصر فيما صفقت له الجماهير بحرارة.

واحتفى الجمهور بالإنجاز الذي حققه رونالدو، مع ناديه السعودي.

وكتب نادي النصر على حسابه في منصة “إكس”: “هو هنا من أجل كتابة تاريخ رياضي جديد.. قائد النصر كريستيانو رونالدو يكسر الرقم القياسي للدوري السعودي كأكثر لاعب يسجل في موسم واحد”.

🟡 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐂𝐀𝐋 🔵

Cristiano Ronaldo breaks the Saudi League Record for most goals in a season 🤩

He reached now 35 Goals/31 Games. 🔥

The FIRST EVER To Be

THE LEAGUE TOP SCORER

of 4 Different Countries! 🐐 pic.twitter.com/1XxJ99Tfgq

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 27, 2024