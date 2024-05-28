القضاء الكويتي يحسم مصير مواطن اتُهم بالإساءة لوزير الداخلية السعودي ونَص المنشور الذي كتبه

وطن – أصدرت محكمة التمييز في الكويت، قرارًا بتأييد تغريم المغرد حامد بويابس 2000 دينار لإساءة استخدام هاتف وازدراء وزير الداخلية السعودي وتبرءته من تهمة القيام بعمل عدائي ضد المملكة.

وقالت صحيفة “السياسة” المحلية، إن محكمة التمييز أيدت حكم براءة المغرد حامد بويابس من القيام بعمل عدائي ضد السعودية، فيما أيدت تغريمه مبلغ 2000 دينار بتهمة الإساءة لوزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.

محكمة التمييز تؤيد تغريم حامد بويابس 2000 دينار لاساءة استخدام هاتف وازدراء وزير الداخلية السعودي وأيدت براءته من القيام بعمل عدائي ضد السعودية. pic.twitter.com/zbcR2UFeGE — المجلس (@Almajlliss) May 27, 2024

اتهام بالإساءة لوزير سعودي

وكانت النيابة العامة في الكويت قد اتهمت بويابس بالقيام بعمل عدائي ضد السعودية عبر حسابه على منصة “إكس”، بالإساءة لوزير الداخلية السعودي وتحقير موظفي الجمارك، وبأنه أساء عمدا استخدام وسيلة من وسائل الاتصال الهاتفية.

فيما أنكر بويابس الاتهامات الموجهة إليه وبين تقديره واحترامه للسعودية قيادة وشعبا.

احتجاز المتهم بإذاعة أخبار كاذبة

وكانت النيابة العامة الكويتية قد أصدرت أمرا في وقت سابق، يقضي بحجز مواطن لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” بأن النيابة العامة أمرت بحجز مواطن لاتهامه بـ”إذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والقيام بعمل عدائي ضد المملكة العربية السعودية”.

كما أن النيابة اتهمته بـ”نشر معلومات عن منظمة إرهابية بغرض الترويج لها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إكس”، وفق قولها.

وأفادت النيابة بأنها استجوبت المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة إليه ويجري استكمال إجراءات التحقيق.

التغريدة التي تسببت في القضية

وكان المواطن الكويتي حامد بويابس، قد هاجم وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، زاعما متاجرة جمارك السعودية ببضائع كويتية.

وقال حامد بويابس في تغريداته التي أثارت الجدل: “المدعو عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية السعودي أنت بالنسبة لي نكرة ولا أتشرف بمعرفتك! الذي أعرفهُ يقيناً أن مرتزقة من موظفي جمارك وطنك يُتاجرون بقوت شعب الكويت عبر تهريب رخيص! تفضل.. شاهد معي كيف يتم السماح لتهريب كل هذا القُبح الرخيص لنعم الكويت عليكم”.

وأرفق حامد تغريداته بفيديو مصور من جزأين “يوثق تهريب الجمارك السعودية للبضائع الكويتة” بحسب ادعائه.