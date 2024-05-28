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القضاء الكويتي يحسم مصير مواطن اتُهم بالإساءة لوزير الداخلية السعودي ونَص المنشور الذي كتبه

بقلم
المواطن الكويتي حامد بويابس

وطن – أصدرت محكمة التمييز في الكويت، قرارًا بتأييد تغريم المغرد حامد بويابس 2000 دينار لإساءة استخدام هاتف وازدراء وزير الداخلية السعودي وتبرءته من تهمة القيام بعمل عدائي ضد المملكة.

وقالت صحيفة “السياسة” المحلية، إن محكمة التمييز أيدت حكم براءة المغرد حامد بويابس من القيام بعمل عدائي ضد السعودية، فيما أيدت تغريمه مبلغ 2000 دينار بتهمة الإساءة لوزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.

اتهام بالإساءة لوزير سعودي

وكانت النيابة العامة في الكويت قد اتهمت بويابس بالقيام بعمل عدائي ضد السعودية عبر حسابه على منصة “إكس”، بالإساءة لوزير الداخلية السعودي وتحقير موظفي الجمارك، وبأنه أساء عمدا استخدام وسيلة من وسائل الاتصال الهاتفية.

فيما أنكر بويابس الاتهامات الموجهة إليه وبين تقديره واحترامه للسعودية قيادة وشعبا.

احتجاز المتهم بإذاعة أخبار كاذبة

وكانت النيابة العامة الكويتية قد أصدرت أمرا في وقت سابق، يقضي بحجز مواطن لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” بأن النيابة العامة أمرت بحجز مواطن لاتهامه بـ”إذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والقيام بعمل عدائي ضد المملكة العربية السعودية”.

كما أن النيابة اتهمته بـ”نشر معلومات عن منظمة إرهابية بغرض الترويج لها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إكس”، وفق قولها.

وأفادت النيابة بأنها استجوبت المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة إليه ويجري استكمال إجراءات التحقيق.

التغريدة التي تسببت في القضية

وكان المواطن الكويتي حامد بويابس، قد هاجم وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، زاعما متاجرة جمارك السعودية ببضائع كويتية.

وقال حامد بويابس في تغريداته التي أثارت الجدل: “المدعو عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية السعودي أنت بالنسبة لي نكرة ولا أتشرف بمعرفتك! الذي أعرفهُ يقيناً أن مرتزقة من موظفي جمارك وطنك يُتاجرون بقوت شعب الكويت عبر تهريب رخيص! تفضل.. شاهد معي كيف يتم السماح لتهريب كل هذا القُبح الرخيص لنعم الكويت عليكم”.

منشور المغرد الكويتي حامد بويابس الذي أساء فيه لوزير الداخلية السعودي
منشور المغرد الكويتي حامد بويابس الذي أساء فيه لوزير الداخلية السعودي

وأرفق حامد تغريداته بفيديو مصور من جزأين “يوثق تهريب الجمارك السعودية للبضائع الكويتة” بحسب ادعائه.

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