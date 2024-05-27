مصر.. تفاصيل القبض على أحمد الطنطاوي بعد تأييد حكم حبسه

وطن – أعلنت حملة مرشح الرئاسة المصري السابق أحمد الطنطاوي، الاثنين، أنه تم إلقاء القبض عليه بعد تأييد حكم حبسه.

وجاء ذلك وفق بيان نشر على حسابات أحمد الطنطاوي الرسمية بوسائل التواصل، نشره القائمون على هذه الحسابات.

🔴عاجل: القبض على أحمد الطنطاوي بعد تأييد حكم حبسه pic.twitter.com/8pWjCRO3dR — Ahmed Altantawy – أحمد الطنطاوي (@a_altantawyeg) May 27, 2024

ونقل حساب الطنطاوي على منصة (إكس) بعض من شهادته داخل المحكمة اليوم، الاثنين.

حيث قال أحمد الطنطاوي من داخل قاعة المحكمة في شهادته: “أتحمل المسؤولية كاملةً عن التوكيلات الشعبية، وأطالب بتبرئة كل المتهمين في هذه القضية والإفراج عنهم فورًا”.

أحمد الطنطاوي من داخل قاعة المحكمة في شهادته التاريخية في #محاكمة_الأمل: ” أتحمل المسؤولية كاملةً عن #التوكيلات_الشعبية، وأطالب بتبرئة كل المتهمين في هذه القضية والإفراج عنهم فورًا” pic.twitter.com/qLybzOyKyO — Ahmed Altantawy – أحمد الطنطاوي (@a_altantawyeg) May 27, 2024

من جانبه أكد المحامي الحقوقي المصري خالد علي، خبر القبض على طنطاوي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بإكس.

وقال ما نصه وفق ما رصدت (وطن):”المحكمة تقضى بتأييد حكم أول درجة الحبس سنة مع الشغل لكل المتهمين، وتم القبض على المعارض احمد الطنطاوى من سراى المحكمة لتنفيذ الحكم بالحبس.”

المحكمة تقضى بتأييد حكم أول درجة الحبس سنة مع الشغل لكل المتهمين ، وتم القبض على المعارض احمد الطنطاوى من سراى المحكمة لتنفيذ الحكم بالحبس. pic.twitter.com/y7kfJk4EnY — Khaled Ali (@Khaledali251) May 27, 2024

كذلك أيدت المحكمة الحكم على باقي الـ21 عضوا من حملته في قضية التوكيلات.

ويشار إلى أن الحكم على أحمد الطنطاوي، يأتي بعد أيام من قرار مشابه بتأييد حبس مدير حملته محمد أبو الديار، على خلفية مطالبة حملته بتحرير توكيلات شعبية تمهيدًا للذهاب للجنة الوطنية للانتخابات ومطالبتهم بتوثيقها.

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وكتب الناشط الحقوقي البارز حسام بهجت هو الآخر عبر حسابه بإكس:”الآن ألقي القبض على النائب السابق احمد الطنطاوي لتنفيذ الحكم بحبسه.”

وتابع “بعد قرار محكمة الجنح المستأنفة بالمطرية بتأييد الحكم ضده ومدير حملة ترشحه لرئاسة الجمهورية و٢٢ من أعضاء وأنصار الحملة بالحبس سنة لدعوة الناخبين لتحرير “توكيلات شعبية” بعد منعهم من تحرير توكيلات رسمية لدعم ترشحه”.

الآن ألقي القبض على النائب السابق احمد الطنطاوي لتنفيذ الحكم بحبسه بعد قرار محكمة الجنح المستأنفة بالمطرية بتأييد الحكم ضده ومدير حملة ترشحه لرئاسة الجمهورية و٢٢ من أعضاء وأنصار الحملة بالحبس سنة لدعوة الناخبين لتحرير “توكيلات شعبية” بعد منعهم من تحرير توكيلات رسمية لدعم ترشحه — hossam bahgat حسام بهجت (@hossambahgat) May 27, 2024

ولم يتوقف أحمد الطنطاوي عن مهاجمة نظام السيسي، حتى بعد إزاحته من انتخابات الرئاسة بطرق غير مشروعة وتقديمه للمحاكمة في مسرحية هزلية.

وشن في أبريل الماضي، هجوما على خطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأدائه القسم لولاية رئاسية ثالثة، حيث وصفه وقتها بالنمطي المكرر لوعود لم تتحقق طيلة 10 سنوات ماضية.