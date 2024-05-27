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صور فاضحة مزعومة للوزيرة ليلى بنعلي في باريس تقلب المغرب.. نشرتها صحيفة أسترالية

بقلم
صور فاضحة مزعومة للوزيرة ليلى بنعلي في باريس تقلب المغرب.. نشرتها صحيفة أسترالية

وطن – ضجة واسعة شهدتها منصات التواصل في المغرب، بعد قيام صحيفة أسترالية شهيرة بنشر صورة مزعومة، ادعت أنها توثق علاقة غرامية محرمة بين وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، وملياردير أسترالي شهير.

صحيفة “TheAustralian” نشرت هذه الصورة وادعت أنها تعود للوزيرة ليلى بنعلي، رفقة الملياردير “أندرو فورست” رئيس شركة Fortescue، في موعد غرامي بالعاصمة الفرنسية باريس.

الصورة المزعومة تظهر المياردير “فورست” وهو يقبل من زعمت الصحيفة أنها وزيرة الطاقة ليلى بنعلي، من فمها في مشهد مثير وغير لائق

ما قصة الصور المزعومة ليلى بنعلي؟

وفيما لم يصدر أي تعليق من الوزيرة المغربية ليلى بنعلي حتى الآن حول هذه المزاعم، ذكرت الصحيفة الأسترالية التي نشرت الصورة أن الملياردير الأسترالي أندرو فورست، سبق أن زار المغرب بدعوة من وزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي.

كما لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من الحكومة المغربية أو الوزارة التي ترأسها ليلى بنعلي، بشأن هذه الصور المتداولة التي تنسبها الصحيفة للوزيرة المغربية.

جدير بالذكر أن أندرو فوريست، هو المدير العام لمجموعة “فورتيسكيو” الأسترالية، الرائدة في مجال الطاقة الخضراء والمعادن والتكنولوجيا.

وتحدثت صحيفة “ذا أوستراليان” عن علاقة عاطفية بين المسؤولين وشبهة تضارب المصالح بينهما، بعدما استقبلت ليلى بنعلي، فورست ضمن وفد من مجموعته خلال فبراير الماضي بالعاصمة المغربية الرباط، في سياق محادثات ثنائية.

وزعمت الصحيفة أن الصورة التي نشرتها للوزيرة بنعلي وأندرو فوريست في “لحظة حميمية”، تعود إلى أزيد من أسبوع، حين كانت المسؤولة في زيارة عمل بالعاصمة الفرنسية باريس.


وحددت مكان الصورة قائلة إنها التقطت بالمقاطعة الرابعة؛ فيما استدلت الصحيفة على صحة المعلومات الواردة في المقال الذي نشرته برد فعل مصلحة التواصل في مجموعة “فورتيسكيو”، التي لم تؤكد أو تنفي صحة الخبر.

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تشكيك بصحة الصور

وبحسب وسائل إعلام مغربية، شككت مصادر مطلعة مقربة من الوزيرة بنعلي في الصورة المنشورة من قبل الصحيفة الأسترالية باعتبار أن البنية الجسدية للسيدة بالصورة لا تشبه بنية وزيرة الطاقة المغربية.

كما لفتت ذات المصادر إلى أن زيارة ليلى بنعلي، إلى باريس كانت محكومة ببروتوكول صارم يتضمن التنسيق مع المصالح الدبلوماسية التي تعين سائقا للوزيرة يرافقها في تحركاتها المهنية، ما يطعن ويؤكد عدم صحة هذه الصور.

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