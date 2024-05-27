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ساويرس يعلن تكفله بعلاج مصابي غزة ويناشد نظام السيسي السماح بدخولهم لمصر

بقلم
ساويرس يعلن تكفله بعلاج مصابي غزة ويناشد نظام السيسي السماح بدخولهم لمصر

وطن – أبدى رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الاثنين، استعداه الكامل للتكفل بكافة مصاريف علاج مصابي قطاع غزة، في حال السماح بدخولهم إلى مصر مناشدا المسؤولين بالنظام تسهيل هذا الأمر ومساعدته.

جاء ذلك في أعقاب المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النازحين شمال غربي رفح، ليل الأحد الاثنين، وأسفرت حتى الآن عن استشهاد نحو 45 فلسطينيًا منهم (23 نساء وأطفال وكبار سن)، و249 جريحًا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وناشد نجيب ساويرس في تغريدة على حسابه بموقع “إكس” -تويتر سابقاً- المسؤلين في مصر بالسماح بدخول المصابين لمصر.

وأضاف:”سأتكفل انا بمصاريف العلاج.. برجاء الاستجابة ولكم خالص الامتنان ونص الثواب”.

وجاء إعلان ساويرس تكفله بعلاج مصابي غزة، تعليقاً على تغريدة من أحد مستخدمي المنصة قال فيها: “مطلوب منك كرجل مصري صعيدي أن تتدخل لخروج أهل غزة المصابين للعلاج، وأنت بعون الله قادر على ذلك”.

وفي تغريدة أخرى علق نجيب ساويرس بغضب وحزن على القصف الإسرائيلي على رفح، قائلاً: “كفاية إجرام.. ما ذنب الأبرياء؟”

وتابع:”قتل وحرق الأبرياء في رفح.. يا رب تدخل أنت فلقد عجز البشر.. وماتت الإنسانية”.

بين الترحيب والانتقاد

ولاقت مبادرة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتباينت الردود والتعليقات بين الترحيب والانتقاد، وتساءل البعض إن كانت وسائل التواصل الاجتماعي هي مكان مثل هذه المبادرة وهو –أي ساويرس يستطيع التواصل مع المسؤولين المصريين بشكل مباشر والتأثير عليهم من أجل فتح المعبر من الجانب المصري، لما له من ثقل وجاهي واقتصادي على النظام المصري.

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وعلق “مراد”: “نختلف معك ربما ببعض آرائك السياسية ولكن نشهد لك ولعائلتك وعلى مر السنين بعفويتك وشهامتك وطيبة قلبك ، ليحرسك الله ويحفظك ترفع لك القبعة إحتراماً وتقديراً “.

وفي السياق ذاته عقب “محمد السيد “:” يمكن أن أختلف معك فى أمور كثيرة.. لكننا لا يمكن إلا أن نحترم فيك أشياء كثيرة من ضمنها صراحتك ووضوحك وجرأتك”.

وطالب آخرون ساويرس بوقف أي تعامل تجاري مع إسرائيل من خلال شركاته، ما دفع رجل الأعمال المصري للتغريد قائلاً: «أتحدى أن يكون هناك أي تعامل تجاري أو غيره»

وأثنى “دهيمان السعيدي” على سايرس قائلا :”نجيب سايروس رجل نبيل وشهم .. تلقائي متواضع تعرفه من خلال تفاعله مع البسطاء بارك الله فيك وفي مالك”.

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