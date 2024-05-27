حادث “غير عادي” داخل معبر رفح بين جنود مصريين وإسرائيليين .. “عواقب سياسية مهمة”

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن وقوع حادث غير عادي بين الجيشين الإسرائيلي والمصري عند منطقة معبر رفح، حيث أطلق الأمن المصري النار على شاحنة إسرائيلية ورد جنود إسرائيليون بإطلاق نار وهناك إصابات.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية، إن جنودًا مصريين أطلقوا النار على جنود إسرائيليين داخل معبر رفح دون وقوع إصابات.

يأتي هذا فيما حذفت الرقابة العسكرية الإسرائيلية أخبارا عن حادثة بين الجيشين المصري والإسرائيلي في معبر رفح.

وأشارت التقارير العبرية إلى أن قوات جيش الاحتلال ردت بإطلاق النار كتحذير.

🔴#عاجل| حدث استثنائي:

◾القناة 14 الإسرائيلية: جنود مصريون أطلقوا النار على جنود إسرائيليين داخل #معبر_رفح دون وقوع إصابات .

◾قوات الجيش “الإسرائيلي” ردت بإطلاق النار كتحذير

◾الرقابة العسكرية “الإسرائيلية” حذفت الخبر.

◾ مصادر: الحادث يأتي في ذروة التوتر مع #مصر وقد تكون له… pic.twitter.com/R7vaEbHf2h — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 27, 2024

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر، قولها إن الحادث يأتي في ذروة التوتر مع مصر، وقد تكون له عواقب سياسية مهمة.

توتر مصري إسرائيلي

وشهدت الفترة الماضية، تصاعدا في حدة التوتر بين مصر وإسرائيل بوتيرة متسارعة في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأكثر من ثلثي محور فلادلفيا وسيطرتها على معبر رفح.

وكان وزير الدفاع المصري محـمد زكي قد صرح قبل أيام بأن بلاده تعامل مع الوضع الراهن في غزة بأقصى درجات الحكمة، لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ عليها ومساندة الفلسطيينين على أساس حل الدولتين، على حد قوله.