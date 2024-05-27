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حادث “غير عادي” داخل معبر رفح بين جنود مصريين وإسرائيليين .. “عواقب سياسية مهمة”

بقلم
اطلاق نار بين جنود مصريين وإسرائيليين داخل معبر رفح

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن وقوع حادث غير عادي بين الجيشين الإسرائيلي والمصري عند منطقة معبر رفح، حيث أطلق الأمن المصري النار على شاحنة إسرائيلية ورد جنود إسرائيليون بإطلاق نار وهناك إصابات.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية، إن جنودًا مصريين أطلقوا النار على جنود إسرائيليين داخل معبر رفح دون وقوع إصابات.

يأتي هذا فيما حذفت الرقابة العسكرية الإسرائيلية أخبارا عن حادثة بين الجيشين المصري والإسرائيلي في معبر رفح.

وأشارت التقارير العبرية إلى أن قوات جيش الاحتلال ردت بإطلاق النار كتحذير.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر، قولها إن الحادث يأتي في ذروة التوتر مع مصر، وقد تكون له عواقب سياسية مهمة.

توتر مصري إسرائيلي

وشهدت الفترة الماضية، تصاعدا في حدة التوتر بين مصر وإسرائيل بوتيرة متسارعة في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأكثر من ثلثي محور فلادلفيا وسيطرتها على معبر رفح.

وكان وزير الدفاع المصري محـمد زكي قد صرح قبل أيام بأن بلاده تعامل مع الوضع الراهن في غزة بأقصى درجات الحكمة، لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ عليها ومساندة الفلسطيينين على أساس حل الدولتين، على حد قوله.

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