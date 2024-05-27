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تونس.. استقبال مهيب لوائل الدحدوح بينما مكتب الجزيرة هناك مغلق بأمر قيس سعيد (فيديو)

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تونس.. استقبال مهيب لوائل الدحدوح بينما مكتب الجزيرة هناك مغلق بأمر قيس سعيد

وطن – كما كان متوقعاً لقي الصحفي الفلسطيني ومراسل قناة الجزيرة في غزة “وائل الدحدوح”، حفاوة خاصة وترحيباً حاراً لدى وصوله إلى مطار قرطاج في تونس ضمن زيارة عمل له.

وهي الزيارة الأولى له خارج قطر بعد وصوله إليها في، كانون الثاني الماضي، للعلاج من إصابته بقصف اسرائيلي استهدفه والزميل الشهيد “سامر أبو دقة” خلال تغطيتهما للحرب على قطاع غزة.

وحلّ مراسل ومدير قناة الجزيرة في غزة وائل الدحدوح، اليوم الاثنين 27 مايو 2024، ضيفاً على تونس، في إطار برنامج سفراء الجزيرة بالتعاون مع “معهد الصحافة وعلوم الاخبار” بمنوبة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

وائل الدحدوح في مطار قرطاج

ووصل “الدحدوح” إلى المطار وسط تصفيق حار من التونسيين الذين بدوا وهم يرددون شعارات مرحبة به ومنها “بالروح بالدم نفديكي فلسطين”.

وظهر وائل الدحدوح بيد مصابة، وقد أحيط بالعلم التونسي، ويسمع صوت عدد من الجمهور وهم يرددون: “يا وائل لا تهتم الحرية تفدى بالدم”، و”فلسطين حرة حرة والكيان على برة”.

ووفق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على موقعها الإلكتروني سيحضر الدحدوح، غدا الثلاثاء 28 مايو الجاري، بداية من الساعة العاشرة صباحاً في ندوة صحفية مشتركة مع النقابة، سيُعلن خلالها عن برنامج الزيارة كاملا.

غلق مكتب قناة الجزيرة بتونس

ووسط انتقادات حادة لنظام قيس سعيد، استنكر ناشطون إغلاق مكتب الجزيرة بتونس منذ العام 2021، بينما يتم حاليا استقبال وائل الدحدوح في تونس والاحتفاء به، وهو أحد مراسلي الشبكة القطرية.

ويشار إلى أنه في بث مباشر على قناة الجزيرة الإخبارية في حدود الساعة العاشرة صباحا يوم 26 يوليو 2021، لتغطية الاحتجاجات التي دارت في محيط مجلس النواب، أكد لطفي الحاجي مدير مكتب القناة بتونس، تعرض المكتب إلى الاقتحام من قبل قوات الأمن.

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لم يستكمل حينها الحاجي مداخلته واضطر إلى غلق الهاتف لحاجته، وفق ما قاله حينها إلى التوجّه إلى المكتب للاستعلام عن سبب الاقتحام.

وأوضح أنه “دخل عبر السلالم وأبواب النجدة بين 25 أو 30 عونا أمن بينهم من هم في لباس مدني وآخرون في لباس الداخلية، وتوزعوا عبر المكاتب. وطلبوا من الجميع الخروج فورا ومنعوهم من تصوير ما يحدث”.

وعبّر نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار لدى استقباله، عن تضامن كلّ الصحفيات والصحفيين التونسيين مع الزميل وائل الدحدوح ومع كلّ الزملاء الصحفيين الفلسطينيين، وترحّم على أرواح الصحفيين شهداء الكلمة والصورة وعلى أرواح كلّ شهداء فلسطين.

وبدوره، عبّر الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح عن شكره للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على حفاوة الاستقبال وعلى إتاحة الفرصة له للقاء الصحفيين/ات التونسيينات ونقل رسالة الصحفيين الفلسطينيين حول الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة.

وبدورها، أعلنت إدارة معهد الصحافة وعلوم الإخبار أنّ اللقاء مع وائل الدحدوح، غدا الثلاثاء، هو مخصّص حصريا لطلبة المعهد والصحفيين.

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