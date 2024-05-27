تونس.. استقبال مهيب لوائل الدحدوح بينما مكتب الجزيرة هناك مغلق بأمر قيس سعيد (فيديو)

وطن – كما كان متوقعاً لقي الصحفي الفلسطيني ومراسل قناة الجزيرة في غزة “وائل الدحدوح”، حفاوة خاصة وترحيباً حاراً لدى وصوله إلى مطار قرطاج في تونس ضمن زيارة عمل له.

وهي الزيارة الأولى له خارج قطر بعد وصوله إليها في، كانون الثاني الماضي، للعلاج من إصابته بقصف اسرائيلي استهدفه والزميل الشهيد “سامر أبو دقة” خلال تغطيتهما للحرب على قطاع غزة.

وحلّ مراسل ومدير قناة الجزيرة في غزة وائل الدحدوح، اليوم الاثنين 27 مايو 2024، ضيفاً على تونس، في إطار برنامج سفراء الجزيرة بالتعاون مع “معهد الصحافة وعلوم الاخبار” بمنوبة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

لحظة وصول الصحفي الكبير المناضل وائل الدحدوح لمطار #تونس قرطاج، رغم ما تمر به بلدي من ظروف استثنائية ستمر بإذن الله (نتيجة تأثر الرئيس بالاستبداد في بعض الدول العربية) الا اني فخور بشعبي الذي يهتف أمام هذا المناضل الجسور ويقول له: يا وائل لا تهتم الحرية تفدى بالدم”… في دول عربية… pic.twitter.com/StRHWSewYI — الإعلامي حسام الهمادي (@hammedi_houssem) May 27, 2024

وائل الدحدوح في مطار قرطاج

ووصل “الدحدوح” إلى المطار وسط تصفيق حار من التونسيين الذين بدوا وهم يرددون شعارات مرحبة به ومنها “بالروح بالدم نفديكي فلسطين”.

وظهر وائل الدحدوح بيد مصابة، وقد أحيط بالعلم التونسي، ويسمع صوت عدد من الجمهور وهم يرددون: “يا وائل لا تهتم الحرية تفدى بالدم”، و”فلسطين حرة حرة والكيان على برة”.

#وائل_الدحدوح من #تونس: الصحفي ينصر الإنسانية في الميدان من خلال نقل الواقع.. والمراقبة من بعيد تولّد العجز والألم pic.twitter.com/uIPbtpb3gu — Tunigate – بوابة تونس (@Tunigate) May 27, 2024

ووفق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على موقعها الإلكتروني سيحضر الدحدوح، غدا الثلاثاء 28 مايو الجاري، بداية من الساعة العاشرة صباحاً في ندوة صحفية مشتركة مع النقابة، سيُعلن خلالها عن برنامج الزيارة كاملا.

غلق مكتب قناة الجزيرة بتونس

ووسط انتقادات حادة لنظام قيس سعيد، استنكر ناشطون إغلاق مكتب الجزيرة بتونس منذ العام 2021، بينما يتم حاليا استقبال وائل الدحدوح في تونس والاحتفاء به، وهو أحد مراسلي الشبكة القطرية.

الدحدوح في تونس 🇹🇳 والجزيرة مسكرة

ترحيب واشادة بعمل الدحدوح وشتم للجزيرة

عاى اساس الدحدوح مراسل قناة 7 شيزوفرينا مشهد مختل.

تخوين لاعلام الصحافة التونسية في الجزيرة وترحيب بالدحدوح

يشتم الزقافنة الجزيرة انها كانت صوت الثورة التونسية وعجلت برحيل بن علي وفي نفس الوقت…. pic.twitter.com/O2S9T5Kw6U — Kamal Riahi (@KamalRiahi) May 27, 2024

ويشار إلى أنه في بث مباشر على قناة الجزيرة الإخبارية في حدود الساعة العاشرة صباحا يوم 26 يوليو 2021، لتغطية الاحتجاجات التي دارت في محيط مجلس النواب، أكد لطفي الحاجي مدير مكتب القناة بتونس، تعرض المكتب إلى الاقتحام من قبل قوات الأمن.

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لم يستكمل حينها الحاجي مداخلته واضطر إلى غلق الهاتف لحاجته، وفق ما قاله حينها إلى التوجّه إلى المكتب للاستعلام عن سبب الاقتحام.

الرجاء ممن يعتبر قناة الجزيرة عميلة و خائنة أن يتناسق مع نفسه و لايقرفنا بإدّعاء فرحه بزيارة وائل الدحدوح لتونس فالدحدوح اعلامي و مراسل ناطق بإسم قناة الجزيرة (العميلة عندك) قبل كل شيء.. و هل ستخجل السلطة التونسية و تفتح مكتب قناة الجزيرة في تونس بمناسبة زيارة وائل الدحدوح؟ — Melek Zouaoui مالك الزواوي (@ZouaouiMelek) May 27, 2024

وأوضح أنه “دخل عبر السلالم وأبواب النجدة بين 25 أو 30 عونا أمن بينهم من هم في لباس مدني وآخرون في لباس الداخلية، وتوزعوا عبر المكاتب. وطلبوا من الجميع الخروج فورا ومنعوهم من تصوير ما يحدث”.

وعبّر نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار لدى استقباله، عن تضامن كلّ الصحفيات والصحفيين التونسيين مع الزميل وائل الدحدوح ومع كلّ الزملاء الصحفيين الفلسطينيين، وترحّم على أرواح الصحفيين شهداء الكلمة والصورة وعلى أرواح كلّ شهداء فلسطين.

الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح @WaelDahdouh يصل إلى #تونس بدعوة من معهد الصحافة وعلوم الإخبار في إطار ورشة تدريبية لمعهد الجزيرة للدراسات.

يذكر أن معهد الصحافة قطع التعاون مع المنظمة الألمانية كونراد أديناور احتجاجاً على دعمها الكيان #GazaGenocide‌ pic.twitter.com/wYd9dAPsqP — Wejdene Bouabdallah 🥏 (@tounsiahourra) May 27, 2024

وبدوره، عبّر الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح عن شكره للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على حفاوة الاستقبال وعلى إتاحة الفرصة له للقاء الصحفيين/ات التونسيينات ونقل رسالة الصحفيين الفلسطينيين حول الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة.

وبدورها، أعلنت إدارة معهد الصحافة وعلوم الإخبار أنّ اللقاء مع وائل الدحدوح، غدا الثلاثاء، هو مخصّص حصريا لطلبة المعهد والصحفيين.