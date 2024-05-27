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توضيح رسمي لسبب إغماءة وزير كويتي خلال منتدى بالصين بعد فيديو أثار ضجة

بقلم
إغماء وزير كويتي خلال منتدى بالصين

وطن – أثيرت حالة من الجدل في الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر لحظة تعرض وزير التجارة والصناعة الكويتي عمر العمر، لحالة إغماء مفاجئة أثناء منتدى استثماري في الصين.

وشوهد في الفيديو الوزير الكويتي وهو يسقط على الأرض خلال منتدى التعاون الصناعي والاستثماري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في شيامن جنوبي الصين وتجمع المسؤولين حوله للاطمئنان عليه.

ونهض الوزير وسار برفقة المسؤولين المشاركين في المؤتمر حيث أمسكوا بيديه حتى خرج من القاعة.

وفي توضيح عقب ما حدث، أكدت وزارة التجارة والصناعة أن الوزير عمر العمر “يمارس عمله حاليا على أكمل وجه”.

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وقالت بخصوص ما تمت إثارته على مواقع التواصل الاجتماعي خلال زيارة العمر إلى الصين قبل أيام للمشاركة في منتدى التعاون الصناعي والاستثماري بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الوزير تعرض لحالة إرهاق خلال إلقائه لكلمته في افتتاح المنتدى الخليجي الصيني.

وأضافت أنه تم إجراء الإسعاف السريع له، واستقرت حالته بشكل سريع، واستكمل الاجتماعات الثنائية والجماعية المقررة بعد ظهر ذلك اليوم.

وأشارت إلى إجراء فحوصات شاملة بينت أن حالته طبيعة والسبب يرجع للإرهاق من جراء السفر الطويل وتغير مواعيد النوم.

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إغماء وزير كويتي خلال منتدى بالصين

توضيح رسمي لسبب إغماءة وزير كويتي خلال منتدى بالصين بعد فيديو أثار ضجة

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