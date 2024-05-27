الرئيسية » الهدهد » بعد إعلان الديوان الملكي عن وفاته.. مجتهد يزعم اغتيال أحد أفراد الأسرة المالكة بالسعودية

بعد إعلان الديوان الملكي عن وفاته.. مجتهد يزعم اغتيال أحد أفراد الأسرة المالكة بالسعودية

بقلم
سعود بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل بن تركي

وطن – زعم الناشط السعودي الشهير “مجتهد”، عن تردد أنباء عن اغتيال أمير من فرع سعود بن فيصل بن تركي في الأسرة المالكة بالسعودية، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن الوفاة.

وقال في منشور عبر حسابه على منصة “إكس“: “تتداول أوساط أمنية أن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل بن تركي وجد مقتولا في سيارته”.

وأضاف: “لم يصلنا تفاصيل عن سبب الاغتيال لكن معروف أن المنتمين لهذا الفرع من آل سعود لديهم ثار مع ابن سلمان بعد المواجهة التي حصلت معهم بداية ايام الرتز حيث كانوا الوحيدين الذين قاوموا الاعتقال من بين آل سعود”.

إعلان رسمي عن الوفاة

وكان الديوان الملكي السعودي، قد أعلن في وقت سابق من صباح الاثنين، وفاة الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.

  • اقرأ أيضا:
سبب وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي ولماذا تأخر الديوان الملكي في إعلان وفاته؟

وصدر عن الديوان الملكي بيان جاء فيه: “انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود”.

وأضاف البيان: “سيصلى عليه اليوم الاثنين الموافق 19 / 11 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض”.

وتابع الديوان الملكي في بيانه: “تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

قد يعجبك أيضاً

بيل غيتس بعد 69 عاماً: “ليتني تعلمت هذا الدرس مبكراً في حياتي”!

سعود بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل بن تركي

بعد إعلان الديوان الملكي عن وفاته.. مجتهد يزعم اغتيال أحد أفراد الأسرة المالكة بالسعودية

إغماء وزير كويتي خلال منتدى بالصين

توضيح رسمي لسبب إغماءة وزير كويتي خلال منتدى بالصين بعد فيديو أثار ضجة

عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس

عالم الزلازل يظهر مجددا بعد منشور مرعب.. حذر من هزات أرضية عنيفة

مجزرة رفح

اتهامات للنظام المصري بتحمل مسؤولية مجزرة الخيام في رفح

مجزرة رفح .. اسرائيل تنتقم من النازحين بـ14 الف طن متفجرات بعد كمين جباليا الذي أذلها

مجزرة رفح .. إسرائيل تنتقم من النازحين بـ14 الف طن متفجرات بعد كمين جباليا الذي أذلها

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior