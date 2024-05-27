بعد إعلان الديوان الملكي عن وفاته.. مجتهد يزعم اغتيال أحد أفراد الأسرة المالكة بالسعودية

وطن – زعم الناشط السعودي الشهير “مجتهد”، عن تردد أنباء عن اغتيال أمير من فرع سعود بن فيصل بن تركي في الأسرة المالكة بالسعودية، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن الوفاة.

وقال في منشور عبر حسابه على منصة “إكس“: “تتداول أوساط أمنية أن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل بن تركي وجد مقتولا في سيارته”.

وأضاف: “لم يصلنا تفاصيل عن سبب الاغتيال لكن معروف أن المنتمين لهذا الفرع من آل سعود لديهم ثار مع ابن سلمان بعد المواجهة التي حصلت معهم بداية ايام الرتز حيث كانوا الوحيدين الذين قاوموا الاعتقال من بين آل سعود”.

عاجل: أنباء عن اغتيال أمير من فرع سعود بن فيصل بن تركي تتداول أوساط أمنية أن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل بن تركي وجد مقتولا في سيارته لم يصلنا تفاصيل عن سبب الاغتيال لكن معروف أن المنتمين لهذا الفرع من آل سعود لديهم ثار مع ابن سلمان بعد المواجهة… — مجتهد (@mujtahidd) May 26, 2024

إعلان رسمي عن الوفاة

وكان الديوان الملكي السعودي، قد أعلن في وقت سابق من صباح الاثنين، وفاة الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.

اقرأ أيضا:

وصدر عن الديوان الملكي بيان جاء فيه: “انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود”.

وأضاف البيان: “سيصلى عليه اليوم الاثنين الموافق 19 / 11 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض”.

وتابع الديوان الملكي في بيانه: “تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.